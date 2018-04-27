分析員﹕港股將大幅高開 30800點成阻力

積弱多時的美國股市出現大反彈，道瓊斯指數升逾200點，市場人士相信今日大市將會大幅高開，惟在30800點將遇上阻力。

道指收市報24322點，升238點或1%，標準普爾指數收市報2666點，升27點或1%，納斯達克指數收市報7118點，升114點或1.6%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7421點，升42點或0.6%，德國DAX指數收市報12500點，升78點或0.6%，法國CAC指數收市報5453點，升40點或0.7%。

港股在美預託證券(ADR)悉數高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報78.41元，較本港收市價高1.8%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報72.98元，較本港收市價高1.2%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報7.6元，較本港收市價高3.2%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.79元，較本港收市價高3.1%。

美國股市連升兩日，最壞時間是否已渡過？不見得，但是新一輪反彈應該會持續，所以在未來一段時間，大市應該會有較佳表現。但是口這是否反映出目前大市已值得投資者入市？按目前市場情況而言，感覺上仍有相當多風險存在，決不可以因為一時市況出現反彈，金腦便被衝昏，保持審慎態度，嚴控注碼，免得因輕率而損手。內銀及內險股應可以看高一線，特別是宣布派發特別息的中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股，以及已公布首季業績的建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股，兩者不難給予投資者驚喜。至於股價已從高位累計跌幅近2成的騰訊控股(00700-HK)，又是否已經熊蹤四處，要先行撤退？從大行言論，以及不少分析員的評論來看，暫時仍未到了要離場時間，惟不建議投資者追貨。

對於大市走勢，時富證券聯席董事鄧建初相信，今日大市將會大幅高開，可是在30800點將會面臨阻力，他又指出科技股應會出現反彈，手上持貨者可以待相關股份出現一至兩日升勢後先行沽貨。

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