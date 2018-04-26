【華冠投顧】武傑電台: 壓的愈深就彈的愈高!

◆ 壓的越深

台北股市早盤小漲 + 23 點開出，雖然大型權值股開始止跌回穩；但是在中、小型持續多殺多的賣壓下，指數震盪走低，收盤下跌 - 71 點作收，收在 10488 點，成交量 1405 億。

日、韓股市開始止穩之際，台股卻出現『散戶多殺多』的停損賣壓。昨天我們說到… 台股在跌破 10700 點後，出現結構性的多殺多，但是在低盤買盤加溫下。台股就像是『壓縮的小皮球』… 壓的愈深就彈的愈高!! 今天大型股普遍已經止穩，就連 2317 鴻海也是小紅作收；顯示散戶的信心崩盤，是目前的台股下殺的主因。因此現在指數『壓的愈深』，接下來就是彈的愈高；投資朋友不用過度殺低。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日台股開盤上漲 23 點，最終收盤收跌 71 點，收在 10488 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 智冠 (5478):

子公司智樂堂傳捷報，智樂堂去年開始全力轉型以來，擴大對外提供遊戲美術製作服務，至今已小有成果。智冠指出，智樂堂獲得韓國遊戲大廠知名 IP 手遊大型美術訂單，已於三月開始啟動專案，將於第二季開始陸續貢獻營收。

2. 三貝德 (8489):

3 月底開始搶攻中國上億收視群眾，與中國最大影音平台網站愛奇藝強強聯手，達成 K12 教育內容授權合作，今年將陸續提供逾 1300 支自製教學視頻，在中國愛奇藝主站、部分與愛奇藝合作 OTT 平台播出；未來，兩者計畫進一步攜手經營大陸補教與數位產品 O2O 虛實整合教育市場。

3. 台蠟 (1742):

3 月營收 2876 萬 7000 元，較上月減少 5.56%，較 106 年同月減少 41.33%；累計 107 年 1-3 月營收 9361 萬 5000 元，較 106 年同期減少 15.75%。

4. 科妍 (1786):

受惠中國皮下填補劑在中國銷售增溫，及防沾黏凝膠新品鋪貨，首季營收創高，EPS 預估約 0.7 元。不過，中國銷售許可於 3 月底過期須換證，外盒及仿單也需重新設計，3 月起無法出貨，預估最快 5 月底就會重新出貨，6 月營收就會回溫，第三季業績更渴望回到首季高峰。

5. 凱美 (5317):

宣布將辦理現金減資，減資比例 25％，每股退還股東 2.5 元現金。此外，今年還將配發 1.3 元現金股利，相當於股東每股可以抱回 3.8 元。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4190 佐登 KY、8463 潤泰材、8489 三德貝、1312 國喬、1742 台蠟… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

1541 錩泰、5481 華韡、6141 柏承、2456 奇力新、3105 穩懋、3645 達邁、3624 光頡… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估