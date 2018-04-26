【華冠投顧】1234再來一次 回檔到北風北了嗎?

◆盤勢分析

昨夜美股小拉尾盤，日韓股市早盤上漲，今天台股隨之開高反彈，然而大盤反彈不過五日線隨即壓回至年線以下，多方力道相當疲弱，破年線後更帶出停損賣壓，終場大盤 - 71 點，OTC 指數更大跌 - 1.98%。

昨天外資刻意打壓多頭主流～被動元件族群，昇楷已預先提醒，在摩台期結算前都要格外小心外資壓盤的奧步，今天同樣的戲碼再度上演，打壓標的換成近幾日最強勢的生技族群，棒槌選定外資持股比例偏高的 4137 麗豐 - KY、4180 安成藥、8436 大江、4147 中裕、1783 和康生... 等，帶動原本強勢的生技股獲利調節賣壓出籠，由於生技股普遍正乖離極大，換句話說就是持有者幾乎都是賺飽飽的，這種獲利盤賣起來都是隨便市價賣的，在連鎖反應下，即使逆勢的生技股也留長上影線、OTC 指數豬羊變色、大盤創本波回檔新低。

今天大盤和 OTC 指數同步都有殺盤取量的現象，這在台股線型已被破壞的情況下其實不算壞事，因為低檔最怕利多，利多會讓市場試圖搶反彈，搶帽客一旦進場反而會讓籌碼更亂，不利掃停損換手，外資壓結算製造逆著國際盤下跌的悲觀氣氛正好可以加速清除浮額。至於多頭到底掛了沒？可以繼續檢視多頭三大主流：(1) 生技股今日遭到摜壓但跌停的極少，就算跌停，鎖死張數也不多，可視為正乖離過大的修正；(2) 被動元件昨日被狙擊，但被動元件三雄 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂今日盤中都曾拉升至昨日大量套牢區作解套動作，尾盤雖回但仍是收漲，價量配合還是標準多頭；(3) 矽晶圓 6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶、3016 嘉晶和被動元件類似，同是進行多方架構下的整理走勢。

目前多頭內資雖沒撤守但空頭外資連續壓盤，使得短線類股輪動極快而且振幅很大，操作難度較高，那麼何種現象才是回檔走勢到北風北了呢？答案是「大盤成交量極縮」，沒量代表籌碼變乾淨、洗不出什麼浮額了，屆時當可見到低量上攻現象，這就是多頭逆襲的訊號。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

