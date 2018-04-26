中興(000063-CN)代表暗示遭美國處罰或與中美貿易爭端有關--消息

據消息人士透露，中國中興通訊(000063-CN)的一名代表周三在與主要供應商舉行的電話會議上暗示，中美貿易糾紛可能是上周美國禁止該國公司向中興出售零部件的一個原因。

美國商務部上周禁止該國企業在七年內向中國電信設備制造商中興通訊出售零部件，因該公司違反了在被認定非法向伊朗出售貨品後，與美國政府達成的協議。

據消息人士，中興公司代表在會議上稱，認為美國下令對中興禁售是「就事論事」就太天真了，推測可能與中美貿易戰有關。

美國揚言要對從中國進口的價值1,500億美元商品加征關稅，中國警告稱，如果真的實施，將進行報覆。美國還采取措施降低中興和華為科技對美國市場的準入，這兩家公司被指控可能利用他們的科技技術監控美國人。

據一位發言人提供的聲明，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)周三晚間回應路透的置評請求時稱，該禁令是「與整體貿易政策無關的執法問題」。

該人士稱，電話會議是在中興通訊和美國半導體產業協會(SIA)逾12家成員企業之間召開的。

「會議就是通報了最新事實進展，涉及發生的情況、禁令公布後他們采取的行動以及正在進行的補救措施，」SIA一位發言人稱。「沒有討論幫助中興通訊向美國政府提出主張。」

在中興通訊生產的智能手機和電信網絡設備等產品中，美國企業供應的零部件估計占到25%-30%。

中興通訊的主要供應商之一—高通(Qualcomm)周三稱，失去中興通訊的業務將打擊該公司第三季獲利。據技術咨詢公司Canalys估計，中興通訊有65%的手機裝有高通芯片。

現在還不清楚高通的代表是否參與了中興通訊的電話會議，該公司也未予置評。中興通訊的發言人未立即回覆置評請求。

除了高通，中興通訊的其他主要業務合作夥伴包括Alphabet的谷歌(GOOGL.O)、德州儀器(德儀)(Texas Instruments) (TXN.O)和GlobalFoundries。

**致業務合作夥伴的信函**

中興通訊周三還致信業務合作夥伴，解釋其為何認為七年禁售令是「過激舉動」，與該公司不當行為應受的懲罰不成比例。

據路透所見的信函覆印件顯示，中興通訊稱，該禁令應該「和所有人都很相關」，因其在沒有對該行業發出警告的情況下就生效了，而且沒有等待應於本月底公布的內部獨立調查結果，也沒有承認該公司在出口合規計劃方面所取得的所有進步。

信中稱，中興2017年投資逾5,000美元用於改善其合規項目，並計劃今年增加這項支出。

中興3月承認，雖然它已解雇了四名高級員工，但沒有像之前所說的那樣懲罰另外35名員工，或削減他們的獎金，這促使美國商務部發布了禁令。

中興在信中稱，公司證實有關員工的獎金沒有得到削減，應有的懲罰也沒落實的時候，就馬上披露了相關信息，並立刻采取了「補救行動」。

中興稱，這項禁令向那些可能考慮與美國商務部就出口管制問題達成和解的其他公司「傳遞了錯誤的訊息」。

中興表示，其致力於遵守禁令和美國出口管制規定，「同時尋求在眾多商業夥伴的支持下，從一切可能的層面找到這個問題的解決方案」。

(路透紐約4月25日)

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