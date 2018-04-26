觸控面板新兵報到 萬達上櫃首日大漲啟動蜜月行情

觸控面板添掛牌新兵，萬達 (5220-TW) 今 (26) 日以每股 25.3 元上櫃掛牌，早盤以 30.55 元開高，一度拉升到 30.7 元，順利拉開蜜月行情，盤中漲幅 18.57%。

萬達去年每股純益 2.69 元，擬配發 2.6 元現金股利，今年在歐洲市場持續成長帶動下，營收可望出現兩位數成長，利基型高毛利率產品營收占比將超過 3 成，獲利可望朝 2016 年的高點靠攏。

萬達目前資本額 3.5 億元，淨值 5.3 億元，去年營收 12.5 億元，年增 21.2%，營業毛利 2.8 億元，年增 2.9%，毛利率 22%，年減 4.4 個百分比，營業利益 1.43 億元，受新台幣升值影響，匯損約 2700 萬元，稅後純益 0.94 億元，每股純益 2.69 元；今年 3 月營收 1.01 億元，月增 23.72%，年減 11.88%，累計第 1 季營收 3.04 億元，年減 0.97%。

萬達 2002 年成立，2014 年登錄興櫃，主要產品為高溫五線電阻式觸控面板，及投射電容式觸控面板，去年營收占比分別為 47%、43%，主攻少量多樣、客製化的利基市場，以市場分類來看，目前有 8 大應用產品，最大占比為工控產品，未來目標將營收占比由目前 43.5% 調整至 40%。

包括軍規、醫療、博弈、大尺吋等高毛利利基產品營收占比將朝 35% 前進，預估今年可達 30%，至於商規、泛交通及車用部分，營收占比將由目 前 28.8% 調整至 25%。