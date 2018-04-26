母親節檔期發酵 買盤湧進百貨股

母親節檔期買氣發酵使百貨業買氣回溫，遠百 (2903-TW)、大洋 - KY(5907-TW) 除了在實體店積極衝刺上半年最大檔期的促銷，也積極推動 O2O，今 (26) 日在大盤回穩之際，股價強彈反映，大洋漲逾 4%，遠百漲逾 3.5%，大洋的大股東益航 (2601-TW) 也同步受惠，漲幅 4.5% 左右。

大洋已完成各分店的改造升級動作，並積極擴大與行動支付、O2O 平台業者合作，公司第 1 家設於百貨公司內部的「京東之家」，已於去年 11 月於大洋百貨江北店開幕，同時，引進新型態的網紅直播和大數據智能行銷，以強化實體百貨的競爭力。

另一方面，大洋去年再新增十堰大洋摩登購物中心和廣東惠陽淡水管理店 2 家分店，為公司添營運動能。

大洋強調，全力打造優質的休閒購物環境並拓展 O2O 行銷已見成效，除了消費民眾明顯回流外，也有效提高客戶的黏著度和消費金額。

而遠百瞄準母親節檔期消費大餅，旗下各分店均強打促銷方案，今年更透過線上購物來滿足店面打烊後的購買需求，預期全檔期可成長 3-5%。

大洋去年稅後純益 3.42 億元，年增 10.16%，每股純益 (EPS)1.87 元，創 3 年來新高，而今年第 1 季合併營收 16.91 億元，年增 8.5%，是連續 10 季衰退後首見成長。

遠百去年全年 EPS 重回 1 元以上水準，EPS 為 1.09 元，雖仍是近幾年來相對低點，不過董事會決議擬每股配息 1 元，現金殖利率達 5%，激勵外資自今年 3 月下旬起不斷加碼。

展望後市，大洋在既有店業績回穩且新店點加入後，後市可望漸入佳境，而遠百單季營收仍持續衰退中，何時轉為正成長仍需留意。