那斯達克CEO：如果條件成熟 不排除「成為數位貨幣交易所」

數位貨幣交易的火熱，讓那斯達克也開始表達參與這一領域的興趣。

那斯達克 CEO Adena Friedman 周三在 CNBC 節目上表示，當前大量數位貨幣交易所流動性匱乏，這是投資者頭疼的問題，也是那斯達克面對的機會。不過這個市場依然缺乏監管，如果未來條件成熟，那斯達克不排除成為一家數位貨幣交易所。

Friedman 提到：

對於很多人來說，進入（數位貨幣）市場後，交易所沒有流動性會讓他們抓狂。

那斯達克會是解決這個問題的自然選擇，不是嗎？

儘管在 Friedman 看來那斯達克具有參與這一領域的巨大優勢，但目前整個市場仍處於缺乏監管狀態的現狀成了阻止他們行動的最大障礙。不過這也並不意味著，那斯達克現在就完全不參與。Friedman 表示：

如今這依然是一個不受監管的領域，因此現在就決定成為一家數位貨幣交易所不是我們要考慮的事情。但是，當前我們正在向其他數位貨幣交易所提供技術支持。

Friedman 所提到的提供技術支持，指的是那斯達克將其交易監控技術提供給比特幣富豪文克萊沃斯兄弟旗下 Gemini 交易所。同在昨日，那斯達克與 Gemini 都宣布了這一消息，後者稱希望利用該技術保證該平台成為一個公平的「基於規則」的交易場所。

至於未來是否會親自參與這一市場，Friedman 稱，如果人們準備好了去接受監管更嚴的市場，而且這個市場能夠保證投資者公平交易，「未來那斯達克當然會考慮成為一家數位貨幣交易所。」

在 CNBC 節目中 Friedman 還被問及她對數位貨幣前景的看法，她表示，「我認為數位貨幣會繼續存在，問題只是在於這個領域需要花費多長時間才能成熟。」

正是由於 Friedman 所提到的缺乏監管問題，主流機構投資者此前一直難以參與到比特幣等數位貨幣的交易之中。直到去年 12 月 11 日芝加哥期權交易所 (Cboe) 比特幣期貨上線交易，比特幣才正式走進華爾街。12 月 18 日芝加哥商業交易所 (CME) 也推出了比特幣期貨。

在這之後，不斷有大機構表達出對這一領域的興趣。在 Friedman 上述表態之前，紐約證券交易所（NYSE）的控制方——洲際交易所（ICE）CEO Jeffrey Sprecher 本月中也曾表示，人們更加相信科技而不是身邊早已存在的組織，這是一種讓人難以忽視的趨勢，作為交易所不排除參與的可能性。

『新聞來源／華爾街見聞』