友達法說會將登場 法人聚焦三大重點

面板雙虎今年法說會舉辦不同調，友達 (2409-TW) 法說會今 (26) 日下午率先登場，法人聚焦首季財報及未來展望，還有面對陸廠產能擴增等因應策略，群創 (3481-TW) 則不再自行舉辦季法說會，背光模組廠瑞儀 (6176-TW)、中光電 (5371-TW) 也選在今日召開法說會。

友達 3 月合併營收 255.5 億元，月增 12.7%，年減 17.7%，累計今年第 1 季合併營收 744.4 億元，季減 7.7%，年減 15.9%，為 2016 年第 1 季以來、近 8 季低點；在面板價格跌勢未止下，法人預期第 2 季面板廠獲利恐將面臨壓力。

亞系外資最新報告看壞面板景氣進入下行週期，LCD 面板長期持續供過於求趨勢，價格恐緩跌，維持友達劣於大盤表現評等，目標價下看 10 元，甚至預估友達 2020 年恐將轉虧。

電視面板價格從去年 6 月開始下跌，今年來還未出現止跌跡象，IHS Markit 研究總監謝勤益認為，第 1 季恐已有面板廠面臨單月虧損，第 2 季轉虧壓力更大；他同時指出，在 10.5 代廠新產能陸續投產下，未來 3 年恐將持續供過於求。

友達法說會今日下午率先召開，法人聚焦第 1 季財報，第 2 季面板供需及價格走勢，另外，京東方合肥 10.5 代線鎖定 65 吋電視面板，65 吋電視價格戰開打，友達的因應策略也是市場關注焦點。

友達股價昨日一度下探到去年 10 月來的低點，今日以 12.2 元紅盤開出，但盤中翻黑小跌；群創近期股價也是下跌探底，昨日下滑到 2016 年 12 月以來的低點，今日止跌，早盤開低盤中一度翻紅，可惜無法守住。

若投資人有意透過認售權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：友達麥證 7A 售 02 (07419P-TW)、友達康和 81 售 02 (06719P-TW)、友達元大 7A 售 03 (07199P-TW) 等。