台股盤前－美股止跌收紅 大盤可望上演跌深反彈 重返年線之上

美股受到美國公債殖利率衝高的影響而下挫，道瓊指數收跌超過 400 點，讓台股昨 (25) 日延續空頭，電子類股依舊是領跌標的，台積電和鴻海兩大蘋果供應鏈持續偏弱表態，不過，隨著市場偏多買盤進場推升指數，終場台股小跌 19 點、收 10559 點；加上美股今晨止跌收紅，台股反彈訊號浮現，可望重返年線之上。

今天觀盤重點，台商納入「中國製造 2025」名單首度曝光，鴻海集團是大贏家，鴻海集團旗下的鴻富錦精密電子鄭州有限公司及訊芯電子科技中山公司進入名單中，另外，玉晶光電廈門公司也被確定為智能製造試點示範項目。

鴻海股價跌跌不休，昨天盤中一度跌破新台幣 80 元大關，創 17 個月來波段低點，收盤重新回到 80 元之上，收在 80.4 元，跌 0.25%。相較於去年 8 月 8 日波段高點 122.5 元，迄今近 9 個月鴻海股價跌幅已經達到 34.3%。外資法人已經連續 22 個交易日賣超鴻海近 28.5 萬張，今天若再賣超將追平歷史次長賣超紀錄，因此，鴻海是否能挾「中國製造 2025」最大贏家擺脫頹勢，獲得外資青睞，值得關注。

聯發科明天將召開法說會，在法說會前夕傳出非手機產品布局喜訊，旗下客製化晶片（ASIC）傳拿下全球網通設備龍頭思科（Cisco）最新基地台設備訂單，明年出貨，相關晶片更為高階，有利提升產品均價（ASP），為營運增添動能，此利多是否激勵聯發科股價備受期待。

整體來說，過去四個交易日，外資持續大賣台股，外資雖然近 2 日賣超縮減到百億元以下，但外資連 4 天賣超達 482 億元，也引發加權指數連日共大跌逾 400 點，一路摜破月線、季線、半年線與年線，且季線已明顯出現下彎，顯示台股短線有超跌跡象，外資雖持續賣超，昨天指數留下影線出現多頭抵抗，同時，外資期貨淨多單也中止連日減碼， 小幅增加 196 口至 28994 口，籌碼面空頭力道稍有止緩，在在都為多頭反彈打了強心針。