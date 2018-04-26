美股盤後─道瓊收高59點 結束連五天跌勢 Nasdaq則小幅收低

波音公布第一季獲利強勁，股價上漲，支撑道瓊工業平均指數自早場大幅跌勢中反彈，終場收高，結束了連五天的跌勢。Nasdaq 則小幅收低。

波音公布第一季獲利優於預期，股價上漲 4.2%，助使道瓊收復 201.05 點跌幅，收盤上漲。



道瓊工業平均指數收高 59.70 點或 0.25% 至 24083.83。

Nasdaq 指數收低 3.62 點或 0.05% 至 7003.74。

S&P 500 指數收高 4.84 點或 0.18% 至 2639.40。

費城半導體指數收低 1.48 點或 0.12% 至 1242.19。

由於殖利率上升至數年高點，股市早場大幅下跌。

美國 10 年期債券殖利率達 3.03%，週二該殖利率突破 3%，為自 2014 年以來首度穾破該關卡。投資人因而擔憂，借款成本上升恐減緩經濟成長，影響企業回購自家股票能力。

分析師說，10 年期債券殖利率被人為壓低，以鼓勵投資人承擔風險。一旦回復至較為正常水準，便對股市構成壓力。

因殖利率上升，全球金融市場下跌，歐洲股市與亞洲股市週三均告收低。

週二，美國股市大跌。道瓊大跌逾 400 點，S&P 500 與 Nasdaq 跌幅均逾 1%。

儘管系列企業公布獲利強勁，近來股市却走勢波動。目前為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，81% 獲利優於預期。

週二，Caterpillar 公布第一季獲利與營收均高於預期，但其股價却下跌。該公司財務長說，第一季獲利可能是全年最高，為其股價帶來利空。該談話亦促使股市大盤走低。

分析師說，企業雖獲利強勁，但因減稅原故，目前投資人對企業獲利期望甚高。市場似乎在找利空消息賣出。