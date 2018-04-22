中國交建稱將加大海外優質資源整合力度 提升全球話語權

中國交通建設集團有限公司總裁陳奮健周六稱，要用好國際國內市場和資源，加大海外優質資源的整合力度，大力提升在全球資源配置、全球經濟治理中的話語權，在「一帶一路」建設、裝備制造和國際產能合作中，推動中國標準「走出去」。

陳奮健在第二屆中國企業改革發展論壇上稱，未來要堅持走高質量發展之路，牢牢把握供給側結構性改革主線，大力推動質量變革、效率變革和動力變革，在降杠桿減負債、「兩金」壓降、提質增效、防控海外風險等方面采取切實措施。

「我們要以’親、誠、普、惠’為原則，以共同利益為紐帶，與所在國、所在地區及海外合作夥伴打造利益共同體、命運共同體，全力推動友好合作、互利共贏。」他說。

中國交通建設集團有限公司是世界最大的港口設計及建設企業，在140多個國家、地區已開展了實質性業務。旗下擁有中國交通建設股份有限公司(601800-CN)(01800-HK)、振華重工(600320-CN)、綠城中國(03900-HK)、中交地產(00736-HK)等多家上市公司。(路透北京4月21日)

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