〈觀察〉車用PCB市場趨勢仍向上 短期兩大障礙逐步化解

車用 PCB 市場成長趨勢成形，各 PCB 業者多積極朝此方向努力，不過今年包括新台幣升值及被動元件缺料兩大障礙，讓各廠為此大為傷神，所幸新台幣 4 月開始貶值，廠商可望獲得喘息，至於被動元件缺料問題，則仍有待新供應產能開出，陸續紓解供應吃緊情形。

今年 4 月以來新台幣兌美元由升轉貶，讓外銷電子產業稍後鬆口氣，可望讓營收、毛利率避開匯率侵蝕的壓力，PCB 廠敬鵬營收有 9 成是收美元，費用卻支付人民幣或新台幣，可望獲得喘息。

另一個壓力來自於被動元件短缺，今年第 1、2 季汽車板市場需求依舊不振，第 1 季是市場需求淡季，第 2 季就進入被動元件供應短缺與漲價循環，尤其目前缺料情形嚴重，形同供應鏈斷鏈，連帶造成汽車板出貨不振，廠商皆只能靜待被動元件擴產後紓解供應。

汽車板市場穩定成長並獲看好，縱有短期的原物料上漲、新台幣升值等障礙，但台 PCB 廠仍沒有放棄。

業者認為，汽車電子板需求向上，主要在車輛電子化程度加深，加上車用電子輔助偵測系統如車用雷達、先進駕駛輔助系統滲透率提高中，敬鵬已獲全球汽車板 13% 市占率，另外台 PCB 業者也全力爭取獲客戶認證，松上電子 (6156-TW) 即宣布取得 Tier 1 汽車電子系統廠認證，加上中國大陸電動車市場需求上揚，松上今年 PCB 業務將有雙位數的成長。

志超 (8213-TW) 2015 年以 2.57 億元買下在台灣高雄的日立化成 PCB 廠並獨立為志昱科技，讓志超進一步大舉揮軍切入汽車板的市場，志昱近期也透過現金增資、取得設備，準備在原有的市場基礎下，於汽車板市場邁開大步，可望彌補目前 NB 板業務成長停滯情形。