【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

美股再度暴跌，台股開低震盪，10500 整數關卡失而復得！

今日台股開小低，隨後再度下殺，盤中一度下跌近百點，10500 整數關卡亦失守，所幸 10:30 之後跌幅收斂，終場以小跌 19 點作收，收了一根帶下影線的小紅 K，而今日震幅有 84 點之多，依然在年線以下作震盪，而目前短線上五日線與十日線、月線、季線形成死亡交叉的格局，目前上檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的壓力，而從量能的角度來看，今日量能 1348 億，較昨日比較有明顯的萎縮，顯示投資人心態轉為觀望；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

美股跌多，使台股今日開盤也跌 37.67 點，加權股價指數以 10541.83 點開出，早盤雖一度 10500 點失守，但隨後跌幅收斂，終場僅跌 19.53 點，收在 10559 點，跌 0.18%。各類股部分，電子跌 0.4%、金融來到盤下小跌。其他，水泥跌逾 1%、電子零組件跌 1.7%。至於電器電纜漲 1.8%、生醫漲 1.4%、玻璃也漲近 2%。其中生醫族群中，和康生、佐登、泰福攻上漲停。

指標個股部分，台積電收盤跌 2 元，跌幅 0.8%，收在 225 元。鴻海跌 0.25%，來到 80.4 元。大立光則逆勢走升，漲近 1%，來到 3250 元。其他，記憶體族群中華邦電強勢漲 7% 多、旺宏漲 6%。而群創與友達尾盤拉抬，終場皆翻紅漲 0.4% 左右。今日量大走揚的個股還有嘉聯益、台汽電、晶電、宸鴻漲 4% 以上。