熱門股─外資單日大買8505張 亞泥攀2年10個月波段高

亞泥 (1102-TW) 今年第 1 季稅後純益 18.97 億元，年增 701.5%，每股純益 0.6 元，創近 7 年同期新高，歐系外資調高投資評等至買進，目標價調高到 43.67 元，周五外資大買 8505 張，股價收 35.05 元，創 2015 年 8 月以來 2 年 10 個月波段高價；統計自 2 月以來漲幅達 31%。

亞泥第 1 季營收 178.33 億元，毛利率 18.67%，營業利益 26.74 億元，稅後純益 18.97 億元，年增 701.5%，每股純益 0.6 元；首季獲利表現優，主要受惠於大陸供給側改革政策，在錯峰生產常態化之下，形成淡季轉旺的市場態勢，預期第 2 季營運展望樂觀。

歐系外資認為，亞泥首季獲利優於預期，主要受惠中國大陸水泥事業之外，在民營電廠事業也有明顯改善，調高亞泥投資評等，由持有調升到買進，目標價從 33.76 元調高到 43.67 元；今明兩年 EPS 預估值分別為 2.73 元、2.78 元。

亞泥股價從 2 月初 26.7 元附近一路走揚，漲幅已逾 3 成，周五收高，漲幅 2.78%，各均線呈現上揚，統計外資周五單日買超 8505 張，近 20 個交易日僅有 2 天賣超，合計買超 65598 張。