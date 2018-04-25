〈報稅看這裡〉房屋稅5月1日開徵 新北市稅收增加最多

財政部賦稅署今 (25) 日表示，今 (2018) 年期房屋稅將於 5 月 1 日開徵，統計今年全國開徵總件數 875.44 萬件、稅額逾 771.2 億元，年成長 2.43%，其中苗栗縣開徵件數增加最為顯著，新北市則稅收增加最多。

財政部表示，今年開徵的房屋稅，主要徵收 2017 年 7 月 1 日至今年 6 月 30 日的房屋稅額，房屋稅稅單已陸續於 4 月中旬寄送，繳納期限至今年 5 月 31 日。

為了因應行動支付時代來臨，今年也結合行動支付的繳納管道，民眾只要下載台灣 Pay、t wallet 及 Pay2go 等行動支付 App，完成註冊手續後，直接掃描單上的 QRCode 帶入繳稅資料，再選擇金融卡、信用卡或是活期帳戶繳納房屋稅。

而稅額在 2 萬元以下者，可以到統一、全家、萊爾富、OK 等便利商店以現金繳納；或透過自動櫃員機 (ATM)、信用卡、電話語音、晶片金融卡網際網路轉帳、活期 (儲蓄) 存款帳戶轉帳等方式進行繳稅。

財政部指出，已辦理與金融機構或郵政機構約定，以存款帳戶轉帳繳稅的納稅義務人，務必在帳戶內預留足額存款，以備提兌。

至於想節省房屋稅，專家建議，可將房屋申請為自用住宅較優惠。自用住宅的房屋稅率是房屋現值乘以 1.2%，非住家、非營業用與營業用則是房屋現值乘 1.5%~3.6%。