茅台集團與英國機構簽約 意打造歐洲樣板市場

中國貴州茅台(600519-CN)酒廠(集團)有限責任公司24日在倫敦，與英國葡萄酒與烈酒貿易協會簽訂了《戰略合作協議》，意圖將英國打造為茅台酒走向全歐洲的樣板市場。

茅台集團董事長袁仁國在簽字儀式上表示，英國是當代全球貿易體系的創始者，作為今天的世界金融中心，在國際市場上的影響力巨大;其消費市場，是帶動全球消費潮流的重要策源地。

袁仁國強調，茅台酒將在産品度數、口感等方面進行創新，不斷推出适合英國消費者口味的新型産品，擴大茅台酒在英國市場銷售，推動茅台在英國認知度和品牌影響力的提升，把英國打造為茅台酒走向全歐洲的樣板市場。

英國葡萄酒與烈酒貿易協會CEO米勒?比爾(MileBeale)表示，在英國脫歐大環境下，加強與歐盟以外的國家合作非常重要，而中國更是重中之重。此次與中國茅台酒簽署協議，展示出了我們與中國的跨國合作以及行業聯合的強烈意向。

此項合作協議是此間在倫敦舉辦的貴州(倫敦)經貿促進洽談會上簽署的。

該洽談會由貴州省人民政府、英國駐重慶總領事館主辦，英中貿易協會、中英企業家俱樂部協辦，并得到了英國中國商會、中國國際貿易促進委員會駐英國代表處的大力支持。

貴州省省長谌贻琴、英國外交部全球化司布洛内特(Bronnert)、中國駐英國大使館公使祝勤、英國中國商會會長孫煜、英中貿易協會副總裁白麗莎、英國科技協會主席吉斯?伯内特(KeithBurnett)、畢馬威代表馬特?傑克遜(MattJackson)等中英兩國政界、商界、學界、研究機構等高層人士近200人出席了本次洽談會。

英國中部引擎計劃、全球最大的洋酒公司帝亞吉歐、英國烈酒及葡萄酒協會等英國知名企業，與來自中國貴州的企業商家進行了充分有效的經貿交流。

洽談會上，中國國際貿易促進委員會貴州省分會與英國中國商會、貴州雙龍航空港經濟區與英國BBD國際科技加速器(BGTA)、貴陽國家高新技術産業開發區與英國帝國理工大學等達成合作意向，共簽署了8個合作備忘錄。(完)

來源：中國新聞網

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