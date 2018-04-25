iPhone需求疲軟引發恐慌，蘋果市值自高峰急吐近3兆台幣

【財訊快報／陳孟朔】在 iPhone 的重要供應商台積電 19 日發佈令人失望的財報和財測後，其餘供應鏈財報相繼傳噩耗，蘋果股價一連五個交易日大跌急瀉 15.3 美元或 8.6%。若較歷史高峰相比，跌幅達 11% 之多。蘋果股價週二收盤再跌 1.39% 至 162.94 美元，為 2 月 12 日以來的兩個半月新低，今年來跌幅擴大到 3.72%。最新收市價若與 3 月 13 日觸及的歷史新高 183.50 美元相比，六週內挫跌 20.56 美元或 11%，相當市值折損 990 億美元 (相當新台幣近 3 兆美元) 的規模。



繼台積電之後，蘋果供應鏈之一的康寧公司，其最新報告顯示，螢幕用玻璃的銷售出現至少四季以來首降，強化對高端智能手機需求轉弱的擔憂。



GBH Insights 分析師艾維斯 (Daniel Ives) 在 19 日發表的最新報告中寫道，「蘋果 5 月初將發佈備受期待的 2018 會年度第二季 (1-3 月) 財報之際，華爾街已進入‘全面恐慌模式’，亞洲的供應鏈調查顯示，6 月 iPhone 的出貨量將遠低於預期。」”摩根士丹利 20 日發表的最新報告將蘋果將公布的這一季 iPhone 出貨量預期從 4050 萬支下調至 3400 萬支，遠低於市場平均預期的 4350 萬支。



繼台積電之後，另一家重要的蘋果供應商週一也大幅下調第二季財測；奧地利 AMS 是 iPhone X 使用的光學感測器的供應商。該公司週一表示，預計第二季銷售額將在 2.2 億至 2.5 億美元之間，較前一季大減 50%。



此外，瑞穗證券表示，預計今年下半年高端新款 iPhone 的需求將大幅下降。該券商週一表示，預計下半年 iPhone 產量年比減少 2%，其中 iPhone 9 以及 iPhone X 的後繼者等新機型的產量年比衰退幅度將達 15%。



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