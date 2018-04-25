〈佳世達推智慧工廠〉布局兩岸 打進PCB、無線通訊等大廠

佳世達 (2352-TW) 分階段導入智慧工廠，董事長陳其宏今 (25) 日表示，透過高度自動化，可以加快訂單交期，目前效益已達減少線上人力 51%，整體生產效益提升逾 74%，生產坪效增加 52%，預計投資效益可在 2 年內回收；他同時透露，目前佳世達智慧工廠解決方案已打入台灣重量級資通訊電子廠、PCB 廠、無線通訊廠，且跨足兩岸工廠。

佳世達指出，智慧工廠強調少量多樣、高品質高效能、交期快，桃園龜山廠在第一階段 (2014~2016) 導入智慧搬運 AGV、智慧倉儲 WMS，達到倉儲面積減少 30%，人力減少 30% 的效益、智慧環境安全控管 SESM(零火災 / 工傷 / 失竊)；第二階段 (2016~2018) 則是建構人機協作生產線、整合機器手臂與視覺系統、領先導入行動式機器手臂等。

陳其宏表示，智慧製造解決方案優勢在專業技術及經驗，突破市面上大多無法配合客戶進行產線擴充或製程變動，所造成的投資浪費；他說，目前台灣跟中國都有工廠導入，客戶通常是台灣廠效果不錯，就複製到中國；或是初期小規模施行，接著就擴大舊廠運用及未來新廠規劃。

陳其宏透露，目前智慧工廠解決方案已經打入台灣重量級資通訊電子廠、PCB 廠、無線通訊廠，且跨足兩岸工廠；未來將集中在整廠自動化規劃設計，以行動式機器手臂軟硬整合加值解決方案為主，在工廠轉型過程中提升品質與效能，生產成本也有可觀的下降。