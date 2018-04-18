中經院上修台灣GDP至2.47% 靠內需引領經濟成長

中華經濟研究院今 (18) 日發布台灣今 (2018) 年全年經濟成長率 (GDP) 最新預估值為 2.47%，上修 0.20 個百分點，中經院院長吳中書表示，今年我國成長模式以內需為主要動能，尤其仰賴民間消費，而各季 GDP 受比較基期影響，預料將逐季遞減。

由於比較基期影響，中經院預計 GDP 將逐季遞減，預估各季 GDP 分別為 3.08%、2.59%、2.18% 和 2.08%。

而展望明年，中經院預估 GDP 約為 2.28%，將較今年下滑 0.19 個百分點，主要是因全球貿易在連續 2 年年增率突破 2 位數後料將趨緩，對台灣以外貿導向成長經濟體成長較不利，而國內需求也可能因物價、年金政策改革等發酵而轉趨保守。

吳中書表示，今年全年 GDP 較去年的 2.86% 略減 0.39 個百分點，主要是因比較基期高、且不確定因素增加，使成長攀升難度加大，不過，國外淨需求仍維持正向貢獻，不至於呈現負貢獻而拖累經濟成長。

吳中書指出，今年成長模式將以內需為主，與去年仰賴外貿略有不同，預計內需可貢獻經濟成長 1.96 個百分點，年增 1.03 個百分點，尤其民間消費貢獻 1.08 個百分點是最主要支撐；而國外淨需求貢獻 0.51 個百分點，儘管比重明顯不如去年的 2.03 個百分點，但仍為正向貢獻。

就各指標來看，中經院預估，今年民間消費年增率 1.95%，雖較去年略降 0.39 個百分點，但對成長貢獻仍達 1.08 個百分點；全年固定資本形成年增 3.24%，其中，民間投資成長 2.24%。

而儘管輸出成長率略低於輸入，但相互抵減後的國外淨需求規模 1.38 兆元，仍較去年成長 3.11%。

物價方面，估全年平均消費者物價指數 (CPI) 年增率約為 1.63%，年增 1.01 個百分點，仍低於台灣央行設定的 2% 警戒線。

至於匯率，中經院認為，今年新台幣兌美元的平均匯價約 29.35 元，較去年升值幅度約 3.59%。

整體而言，今年全球經濟成長持續可期，商品貿易持續活絡，但中經院提醒須居高思危，全球仍面臨諸多不確定因素，景氣前景雖呈樂觀但需審慎。