中國股市需要跨越一個1.4兆美元的鴻溝

中國股市市值位居世界第二，但中國最大的科技公司卻很少在國內上市。

從電商巨頭阿里巴巴到搜索引擎百度公司，多年來，諸多中國公司到海外上市，肥了紐約、香港等地的投資者。現在，隨著中國試圖提振其股市，它正在想方設法讓市值高達 1.4 萬億美元的境外上市企業回歸。

中國存託憑證（CDR）將允許市值超過 2,000 億元人民幣 （320 億美元）的離岸上市公司在上海或深圳的交易所發行股票。CDR 還將豁免一些公司治理規則，而阿里巴巴等企業當初就是因為這些規則而遠走海外的。這也說明，引得科技行業新巨頭的青睞已經變得何等重要。

雖然決策者們已經批准了 CDR 試點，但依然缺乏細節。在投資者等待之際，以下是一些值得關注的問題：

隨著中國從投資引導型經濟成長向注重科技和消費的成長模式轉變，中國最大的海外上市科技公司過去三年的表現優於中國基準股指。與此同時，由於中國股市尚未從 2015 年中 5 萬億美元的大跌中復甦，這裡的投資者獲得的回報寥寥。

中國股市的科技股總市值高於在美上市中國科技股，但每家公司的平均規模只有赴美上市同行的五分之一。由於最大的公司奔赴海外，那些留下來小公司承受著公司治理困擾和中國去槓桿化措施的影響。

科技板塊幾乎占整個美國股市的四分之一，這個比例幾乎是國有工業企業為主的中國股市的兩倍。CDR 可能會改變這一比例，因為它們不僅限於國有公司：價值超過 200 億元人民幣、之前一年收入不低於 30 億元的民營企業也將有資格參與該計畫，此外還有在其所屬領域具有領先優勢的高科技、高成長非上市公司。

中國 10 家最大的科技公司中有 6 家在美國上市。為了與紐約競爭，香港交易所修改了規則，允許擁有雙層股權結構的「創新」公司在此上市。香港目前禁止這種股權結構，但許多科技公司鍾愛這種形式。香港的改革可能立竿見影獲得回報，中國智慧手機製造商小米計畫在這裡進行 IPO。這可能是 2014 年阿里巴巴上市以來全球最大的 IPO。

得益於上億的散戶，中國是亞洲最活躍的股票市場；但與美國相比依然相形見絀。引入 CDR，加上持續對外開放 —— 例如 A 股今年晚些時候納入 MSCI 全球基準 —— 可能有助於縮小差距。