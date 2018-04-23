忘了iPhone X吧！ 蘋果今年或推出更大屏手機 僅售550美元

去年，紀念蘋果手機十周年、擁有諸多「黑科技」的 iPhone X 問世帶來的轟動效應似乎並不及以往的蘋果新品。市場認為，近 1000 美元的售價是讓 iPhone X 銷量不佳的重要原因。

據美國財經媒體 Business Insider 稱，諸如彭博社、華爾街日報、摩根士丹利、中國台灣凱基證券等可靠消息確認，今年蘋果將發布更廉價的蘋果手機。

凱基證券在一份研報中指出，今年 9 月蘋果將會發布價格在 550 至 650 美元的新產品。同時，還會發布更新版的 iPhone X 和加大版的 iPhone X。

據長期追蹤蘋果動態的凱基證券分析師郭明錤稱，在秋季發布的最新三款 iPhone 中，最便宜的一款可能賣得最好，將佔到這一輪蘋果新品銷售額的 65% 至 75%。

郭明錤指出，和 iPhone X 一樣，新品可能會有全面屏，同時也有面部識別功能。

較為廉價的新品，在屏幕方面和 iPhone X 相差較大。和 iPhone X 使用更高端的 OLED 屏幕不同的是，新品可能會使用 LCD 屏幕，在色彩和耗電量等方面的表現，將不及 OLED 屏幕。

據 Business Insider 援引供應商的話說，新版 iPhone 將使用 6.1 英寸屏幕，比目前的 iPhone X 和 iPhone 8 Plus 都要大。

此外，考慮到亞洲市場長期以來的需求，新版的蘋果手機可能會推出雙卡模式。不過，依然會有單卡 iPhone 新品發布。

郭明錤指出，雙卡的蘋果手機可能會更貴一些，價格在 650 至 750 美元之間，單卡蘋果手機價格可能在 550 至 650 美元之間。

新款的較廉價蘋果手機可能會使用蘋果的最新晶片以及更好性能的後攝影機。

儘管蘋果可能在今年逐步向中低端智慧型手機進軍，但是也可能推出超大尺寸的更新版 iPhone X，屏幕尺寸大 6.5 寸。有分析指出，價格至少在 1100 美元，比目前的 iPhone X 還要貴。

『新聞來源／華爾街見聞』