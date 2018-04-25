受累美股跌 港股ADR只見匯控(00005-HK)升

美股周二大跌，港股ADR指數亦受拖累，按比例計算收報30463點，跌173點，跌0.57%。主要藍籌股全面下瀉，匯豐控股(00005-HK)則上升，ADR收報78.44元，較港收市升0.79元。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報390.5元，較港收市跌6.1元；港交所(00388-HK)ADR收報259.11元，趺2.89元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.73元，跌0.17元。
內銀股走軟，建設銀行(00939-HK)收報8.15元，較港收市跌0.07元；工商銀行(01398-HK)收報6.8元，較港收市跌0.08元。
國際油價周二延續升勢，布蘭特期油3年多以來首度突破每桶75美元。中海油(00883-HK)ADR收報12.88元，跌0.02元；中石油(00857-HK)ADR收報5.83元，跌0.03元；中石化(00386-HK)收報7.58元，跌0.02元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報73.86元，跌0.14元；聯通(00762-HK)ADR收報10.73元，跌0.03元；中電信(00728-HK)ADR收報3.66元，跌0.01元。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)