新加坡改組內閣 第4代領導團隊接棒 5月1日上任

新加坡昨 (24) 日宣布改組內閣，較年輕的第 4 代領導團隊接掌 16 個部會中的 10 個，將於 5 月 1 日上任。總理李顯龍任命可能接班人選之一的陳振聲為貿工部長，也讓他的 2 位競爭對手承擔更重責任，但各界關切的總理接班問題尚無明確決定。

《星島日報》報導，李顯龍在 facebook 表示，這次內閣改組幅度較廣泛，較年輕的閣員將領導政府 2/3 部門。他說，第 4 代領導團隊會逐漸承擔治國的責任，今後幾年會開始全面交棒。這次改組有不少新進國會議員接受新職，或肩負更多挑戰。

據新加坡總理公署昨天下午公告的內閣改組名單顯示，3 名資深部長卸下職務，由第 4 代領導團隊接手。64 歲的林勛強卸任貿工部長，63 歲的林瑞生卸任人力部長，62 歲的雅國卸任通訊及新聞部長。

第 4 代領導團隊由 10 名部長、5 名高級政務部長和國會議長組成，共 16 人，分別是陳振聲、徐芳達、傅海燕、王瑞杰、許寶琨、李智陞、馬善高、黃志明、王乙康、普杰立、英蘭妮、易華仁、沈穎、陳川仁、楊莉明和黃循財。

律政部兼財政部高級政務部長英蘭妮，升任總理公署部長兼財政部及教育部第 2 部長。總理公署部長兼人力部及內政部第 2 部長楊莉明，接任人力部長並兼任內政部第 2 部長。被視為有可能接任總理的財政部長王瑞杰續任財政部長，並兼任國立研究基金會主席。教育部長兼國防部第 2 部長王乙康卸下國防部第 2 部長職務，專任教育部長。

陳振聲則卸下總理公署部長職務，接任貿易和工業部長，並續任人民協會副主席。政治分析家陳慶文表示，這使得 48 歲的陳振聲在接班人之爭中「略佔優勢」，因為這項任命將讓身兼全國職工總會秘書長的陳振聲有機會增加閱歷。

陳振聲是獲媒體和政治分析家看好的 3 位接班人選之一，另 2 位是財政部長王瑞杰和教育部長王乙康。王瑞杰在留任財長外，也將接下國立研究基金會主席；王乙康則專責教育部的工作，2 人都掌管「非常重量級的部會」。

新加坡媒體報導，這次內閣改組使內閣部長年齡從目前的 56 歲降低到 55 歲，同時，內閣中的第 4 代領導團隊掌管的部會，則由原先 8 個增加為 10 個。

但分析家表示，這次內閣改組尚未明顯展現誰會是李顯龍的接班人。

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