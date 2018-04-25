美股盤中─ 科技股走低 殖利率上升 股市清除漲幅 反轉下跌

美國股市週二中場走低，跌回稍早漲幅。3M 與 Alphabet 股價下跌，壓低了民生股與科技股，拖累了大盤。債券殖利率上升，亦為股市帶來壓力。

台北時間 00:08

道瓊工業平均指數下跌 138.02 點或 0.56% 至 24310.67。

Nasdaq 指數下跌 52.41 點或 0.74% 至 7076.19。

S&P 500 指數下跌 9.39 點或 0.34% 至 2660.90。

開盤前，3M 公布第一季獲利符合預期，但其股價下跌約 7%。Alphabet 獲利高於最低預估值，但其股價下跌逾 3%。

主要指數早場走高，Caterpillar 與其他大型美國企業公布獲利強勁，為股市帶來利多。Caterpillar 公布第一季財報後，其股價上漲 3%。

目前為止，本季企業獲利大多高於預期。週二上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，83% 獲利優於預期。

分析師說，部份公司財報令人失望，但僅屬少數。獲利成長創下自 2010 年以來最佳的一季。

已公布財報企業中，整體銷售成長 10.58%，提供了股市支撑。此外，已公布財報的企業，2018 年第二季獲利預估走高，2018 年上半年預估亦上升。

投資人亦注意債券市場，10 年期債券殖利率上升至 2014 年 1 月以來高點，突破 3% 重要心理關卡，為逾四年來，首度突破該關卡，亦為股市增添了壓力。

分析師說，該心理關卡壓力沉重。但 CBOE 的波動指數 VIX 並未大幅變動，這點值得肯定。

10 年期殖利率觸及 3% 後，銀行股上漲。摩根大通，花旗與美國銀行股價均上漲逾 1%。

本月以來，因預期通貨膨脹上升，可能促使聯準會 (Fed) 加速緊縮貨幣政策，投資人因而賣出債券，推升了殖利率走高。

分析師說，預期 3% 殖利率的影響將成過去，焦點仍將重新回到企業獲利。