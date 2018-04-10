Nokia 8 Sirocco登台 8110 4G版全球5月上市 閎暉可望受惠

諾基亞 (Nokia) 手機新家 HMD Global 今 (10) 日宣布在台灣推出限量版 Nokia 8 Sirocco，單機建議售價為 20,990 元，將於今 (10) 日下午 3 點起，在 MOMO、法雅客、全台實展櫃陳列店限量販售。而市場預期 Nokia 8110 4G 版本預計今年 5 月全球上市，供應鏈閎暉 (3311) 可望受惠，至於台灣何時開賣 Nokia 8110 4G 版本？HMD Global 台灣、香港及澳門地區總經理翟治豪表示，目前還不確定。翟治豪指出，2018 年將是積極拓展一年，Nokia 8 Sirocco 前後均採用 3D 曲面康寧第五代大猩猩玻璃，覆蓋超過 95% 的機身表面，採用一體成形單塊不鏽鋼打造高品質金屬邊框，邊緣厚度僅 2mm，堅固機身比 6000 系列鋁合金還要強化 2.5 倍，5.5 英吋 pOLED 2K 高畫質全螢幕並搭配 16:9 的大螢幕尺寸，具備 IP67 防水防塵。



Nokia 8 Sirocco 採用蔡司光學認證後置雙鏡頭，主鏡頭 1200 萬畫素為廣角鏡頭，另一後置鏡頭為 1300 萬畫素 2 倍光學無損變焦蔡司認證鏡頭，搭配 Pro Camera 模式，可完全手動控制每張照片，包含白平衡、對焦、ISO、快門速度、曝光校正，配備三顆高效能的麥克風。



Nokia 8 Sirocco 搭載高通 Snapdragon 835 行動平台，具備 6GB RAM 與 128GB 儲存空間，並且為第一支支援 Qi 無線充電的 Nokia Android 智慧手機。



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