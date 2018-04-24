【亞洲投顧】年線守不住，恐慌性賣壓再度湧現，10600關卡再失守！

◆盤勢分析

今日台股開小低，隨後再度下殺，盤中一度暴跌逾 150 點，10600 整數關卡亦失守，收了一根帶上、下影線長黑 K，而今日震幅有 151 點之多，年線亦無守，而目前短線上五日線與十日線、月線、季線形成死亡交叉的格局，目前上檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的壓力，而從量能的角度來看，今日量能 1583 億，較昨日比較有明顯的增加，顯示投資人心態轉為觀望；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點: 台股類股僅水泥收紅，至於跌幅最重的則是玻陶類股，跌幅達 4.5%，電器電纜也跌逾 4%，電子零組件跌逾 3%，生醫、電機機械、化學生醫跌逾 2%，鋼鐵、化學、光電、通信網路、油電燃氣、塑膠、電腦設備等也跌逾 1%，建材營造、電子通路、造紙、汽車、紡纖、航運、其他類、半導體、觀光、資訊服務、食品、貿易百貨、橡膠、金融等也均收黑。

電子三雄今天呈現一平兩弱，其中台積電在平盤上下震盪，終場以小紅作收，不過鴻海及大立光則是相對弱勢，鴻海回測 80 元整數關卡，股王大立光則是上半場在平盤之上，下半場因為市場賣壓沉重，終場反倒下跌 1%。

至於被動元件則是見到高檔獲利了結賣壓湧現，包括立敦、大毅、奇力新等均亮燈跌停，國巨盤中也差一檔就跌停，終場下跌逾 6%，另外美磊、光頡、日電貿、智寶、堡達、禾伸堂、信昌電、千如、九豪、美桀、蜜望時等也跌逾 6%。

風電族群也由上緯領跌，華城、華新、亞力、大亞、永冠 - KY、台船、中鋼構、恒耀、世紀鋼、信邦、春源、新光鋼、中興電等也跌逾 2%。生技族群也由達爾膚領跌，麗豐 - KY、大江、雙美、邦特、佰研、和康生、生達、生展、立康、康樂 - KY、合一、寶齡富錦、展旺、全宇生技 - KY、健亞、懷特等也跌逾 5%。

劉良梅 老師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估