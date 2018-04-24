金管會開放台版餘額寶 電子支付帳戶可買國內貨幣基金

投信業者積極爭取的「台版餘額寶」終於開放了，金管會今 (24) 日表示，已於 20 日發函開放歐付寶、街口支付等電子支付帳戶購買國內貨幣市場基金，目前 6 家專營的電子支付機構不用另外申請，只要與基金公司談好就可開辦。

目前投資人購買貨幣市場基金，要從銀行存款帳戶扣款，但金管會開放電子支付帳戶購買國內貨幣市場基金後，意味著投資人也可從電子支付帳戶扣款，而基金的申購、贖回均跟現行相同。

金管會於 2018 年 4 月 20 日發布「電子支付機構管理條例」第 4 條第 1 項第 2 款規定之解釋令，開放投信事業發行投資國內的貨幣市場基金，屬於經主管機關核准代理收付款項的金融商品或服務。意指投資人可透過電子支付帳戶，買賣貨幣市場基金，類似大陸餘額寶業務。

金管會表示，為了增加電子支付機構使用者的電子支付帳戶資金運用效益，並開發貨幣市場基金的新客戶群、有利電子支付機構及投信業的業務推展，進一步開放電子支付帳戶，購買國內貨幣市場基金。

不過，為了規範並確保交易安全、控管風險措施，金管會也要求電子支付機構應符合兩項規定，包括第一以約定條件方式，例如定期定額，自動申購貨幣市場基金，電子支付機構應與其約定自動申購標的及限額，並提供隨時停止自動申購及調整限額之機制。

第二使用者以貨幣市場基金買回款進行支付，電子支付機構應於買回款存入專用存款帳戶，並紀錄於使用者的電子支付帳戶後，才得接受使用者提出支付指示，以及進行支付款項移轉作業。

目前國內電子支付機構 31 家，專營的包含智付寶、歐付寶、國際連、橘子支、台灣行動支付以及街口支付等 6 家，由銀行兼營的電支則有 25 家。

此外，根據投信投顧公會統計，到 2018 年 3 月底止，投資國內的貨幣市場基金有共 44 檔，基金規模 8263 億元。