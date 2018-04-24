〈宏星攻商用VR〉不怕起步較慢 宏星嗆競業：沒感覺競爭強度

面對各競爭品牌在 VR 上的布局，宏星技術 (6681-TW) 副董事長高樹國今 (24) 日坦言，競業近期新聞很多，的確有感受 到 VR 的談論度有所發生，但是競爭強度並沒感覺到差異，他豪氣嗆對手，「宏星競爭核心是別人學不來，宏星只要金字塔頂端商用客戶，下面的市場可以都給其他競業」。

宏達電 (2498-TW) 在虛擬實境市場的布局上採商用及消費市場雙管齊下，今 (24) 日宣布推出 Vive Pro 專業版及商用套裝服務，展現拓展企業用戶的企圖心；宏星首度在台展示 StarVR 高階商用 VR 解決方案，副董事長高樹國回應媒體詢問，談及對競業也極力衝刺商業市場的看法。

高樹國坦言，在競爭強度上沒感覺差異，但是談論度則有發生，近期相關新聞很多，他非常高興，代表一直以來的想法沒有錯，很高興競業一起來發聲。

他進一步強調，宏星在商用域與競爭者有差距，在規格上及使用者體驗上的確有感，是比競業好很多，有拉開距離，但是在生意上，因為起步較慢，還要迎頭趕上。

高樹國表示，商用 VR 市場規模在金額上比家用大，但數量並不一定，宏星只鎖定商用高階市場，他認為，不怕起步比別人慢，因為東西比別人好，也不怕價格比別人高，因為一定比別人貴，但高階用戶老實講並不在乎價格，當愈來愈多人知道宏星的品質時，市場就可以長大。