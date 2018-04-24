歐股盤中─能源類股亮眼、旅遊休閒類股疲軟 主要指數漲跌互見

市場持續關注企業財報表現，週二 (24 日) 歐股早盤，能源類股表現亮眼，旅遊休閒類股相對疲軟，主要指數漲跌互見。

台北時間週二下午 5 點 49 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.11%，英國 FTSE 指數上漲 0.30%，德國 DAX 指數上漲 0.35%，法國 CAC 40 指數下跌 0.04%。

週二早盤，石油、天然氣等能源類股表現亮眼，上漲約 0.8%；其中，獲瑞士信貸調升目標價的英國 Tullow Oil，股價上漲 2%。

旅遊休閒類股疲軟，下跌近 1%；其中，英國博彩公司 William Hill 股價重挫逾 11%。

人力資源公司 Randstad 首季營收成長，但因其美國子公司營運表現不佳，導致股價下跌約 4%。

週一，10 年期美債殖利率一度飆至 2.99%，創 2014 年初以來新高，直逼 3% 心理關卡。

近期包括美中貿易爭端、經濟制裁等因素，帶動石油、金屬，以及受高關稅影響的商品價格上漲，投資人憂心，通膨環境恐持續惡化，導致美債殖利率走揚。

週一美股漲跌互見，道瓊工業指數收跌 0.06%，標普 500 指數收漲 0.01%；智慧型手機需求走弱的疑慮，拖累科技股，那斯達克指數收跌 0.25%。