【港股解碼】聯想控股：H股“全流通”試點第一企業

所謂H“全流通”試點是中國證監會為推進資本市場對外開放的一項重要工作，指的是境外(主要是香港)上市公司相關股東所持的在境內登記、無法在境外上市流通的股份，轉登記至境外市場後，相應持有人通過中國結算在境外市場買賣該公司股份的相關安排，主要目的是增強金融服務實體經濟能力，支持香港融入國家發展大局，有序推進H股“全流通”試點。

年報業績穩中有升，釋放投資價值

聯想作為全球電腦市場的領軍企業，從事開發、製造並銷售可靠的、安全易用的技術產品及優質專業的服務，公司主營生產臺式電腦、伺服器、筆記本電腦、印表機、掌上電腦、主板、手機、一體機電腦等科技產品。

自2014年4月1日，聯想集團成立四個新的、相對獨立的業務集團，分別是PC業務集團、移動業務集團、企業級業務集團、雲服務集團。2016年，聯想在全功工商聯發佈的“中國民營企業500強”中排名第四。

聯想集團作為民族企業的佼佼者，年報數據自然是不會讓人失望。根據2017年年報數據顯示，聯想控股關鍵財務數據依然輸出穩定，營業收入3162.63億元人民幣，同比增長3%；歸母淨利潤50.58億元人民幣，同比增長4%。結合聯想控股給出的年報數據，不難發現，和許多國際知名藍籌股非常相似，業績持續推進，利潤穩中有升。

在2017年，聯想控股存量企業的價值開始陸陸續續的釋放出來。戰略投資領域裏，聯想控股聚焦金融服務、創新消費與服務、農業與食品三大板塊，相關資本動作也是一直有所表現。

H股“全流通”試點花落聯想控股

我們所熟知的H股上市企業除了建設銀行是以H股全流通的方式在港上市，其餘的均屬於部分流通。除此以外，根據有關規定，在港上市的內地公司法人股和國有股不參與上市流通。

聯想控股獲得首個H股全流通試點，看似是一場“意外”，“意外”中也包含著其必然。

根據財報數據顯示，到2017年底，聯想控股已取得上市後連續三年的業績增長表現。聯想集團自身方面一直在嘗試能夠成為H股全流通試點企業。

而證監會在早前圈定H股全流通試點企業時，表示將從符合外商投資准入、國資管理等有關法律法規，所屬行業符合創新、契合服務實體經濟和支持“一帶一路”建設等國家戰略，存量股份的股權結構相對簡單，且存量股份市值不低於10億港元，公司需治理規範四個方面考慮。

證監會還表示，試點企業不超過3家，以“成熟一家、推出一家”的方式穩步有序的進行。對於符合試點條件但沒被納入試點的企業，後續將在全流通推廣過程中再加以統籌考慮。

聯想控股將受益H股“全流通”

H股“全流通”為巨量內資非流通股引入市場定價機制具有重要意義，有效的解決了困擾中國內地與香港兩地資本市場的特有歷史遺留問題，不斷提升投資者信心。H股公司在各項全球指數中的權重，流動性的增強亦會加大對於海外投資者的吸引力。更重要的是，實現H股“全流通”長期來看也會增強公司治理和企業競爭力，並吸引更多的內地企業赴港上市，利好香港資本市場發展。

如果聯通控股順利完成H股“全流通”，將提升聯通控股整體市場估值和股票流動性，促進公司內部治理和激勵的完善，大股東將更有動力改善經營品質和業績表現並推動公司員工股權激勵的落地。

根據港交所數據顯示，截至2017年底，H股上市的中資企業有252家，占H股總市值和2017年總交易金融的比例分別為19.9%和34.8%。到2018年1月底，香港股市H股上市公司中，未上市流通的內資股股本合計5931.28億股，相當於2.97萬億港元的市值，為相應已流通市值的2.3倍，占香港市場已流通總市值的7.37%左右。

證監會在2017年12月29日公佈開展H股“全流通”試點消息以後，經過各方面的長時間努力，開展工作基本就緒，現在正式推出聯想控股股份有限公司作為首家H股“全流通”試點。證監會將始終與香港各方面保持密切聯繫，在未來將積極穩妥有效推進更多內資企業H股“全流通”計畫。

作者：劉玲玲

港股解碼，香港財華社王牌專欄，20年專注港股，金融名家齊聚，做最有深度的原創財經號。看完記得訂閱、評論、點贊哦

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)