〈華航法說〉客運樂觀 成長主力將在歐洲、東北亞航點

華航 (2610-TW) 今 (24) 日召開法說會，對於客運展望樂觀，總經理謝世謙說明，A350 客機投入歐洲多個主要航點後，由於赴歐旅客不斷成長，載客率至少都有 85-90%，樂觀看今年歐洲市場布局將「進入收割階段」，而東北亞市場積極朝二線城市擴展航點，日韓市場持續成長可期。

謝世謙說明，直飛倫敦、與法國航空針對巴黎航點共掛班號後，歐洲航網布局已大致完成，樂觀看今年歐洲市場將進入收割期。

另一方面，東北亞市場中，日本線由於供需趨於穩定飽和，將朝二線城市開闢航點，藉此放大運能的投報率；韓國則受惠供給持續成長，激勵需求。

即便東北線競爭激烈，華航強調，第 1 季表現還是不錯，樂觀看「全年還是好」。

不過，華航也指出其他航空市場的不確定性，如中國航點受限航權且兩岸政策，需求波動影響較大；東南亞帶動的商務人次仍需觀察；北美市場目前競爭激烈，惟可受惠北美經濟持續復甦；至於紐澳市場呈現穩定成長，惟短期內並無投入更多運能規劃。

整體而言，目前華航集團在東北亞市占逾 30%，再加上與友航共掛班號可達 40%，預計於東北亞適時安排季節性加包機持續維持競爭力。

在東南亞，華航擬於載客率穩定的航線增班，例如泰國曼谷將由每周 23 班增至 28 班，並擴大與聯航合作。

華航今年還有 4 艘 A350-900 新機將加入機隊，使整體運能提升 5%，含貨機 19 架，總機隊數達 87 架，其中自有 51 架。

另外，針對台灣虎航，華航樂觀指出，去年台灣虎航「華麗轉身」後，今年獲利表現有望比去年更好，而機隊並不打算擴增，仍將維持在 11 架。