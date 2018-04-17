准了！藥明康得閃電回歸A股 IPO募資大減63%

歷經 3 年，被視為「醫藥界華為」的無錫藥明康德終於將回歸中國 A 股市場，4 月 13 日首發申請核准後，昨 (16) 日首次公開發行 (IPO)，發行數量不超過 1.04 億股，預計募資 21.30 億元 (人民幣，下同)，較公司此前披露的 57.40 億元大減 63%。

《時代週報》報導，藥明康德是繼富士康之後，第二家走「IPO 快速通道」的新經濟公司，從在上交所排隊企業中名列第 73 位到順利過會，藥明康德只用了 50 天左右。

藥明康德成立於 2000 年，是一家涵蓋新藥研發全產業鏈的全球性醫藥研發服務企業，擁有包括國內上海、蘇州、天津、武漢、常州及美國費城、德國慕尼克等全球 26 個研發基地 / 分支機搆。2016 年公司 CRO 服務市佔率排名全球第 11 位、中國第 1 位。

市場人士認為，藥明康德的快速過會，得益於近期 A 股擁抱「獨角獸」的政策，同時給相關公司指出一條快速上市的可行路徑，具有一定的借鑒意義。

以「閃電」速度通過發審會之後，藥明康德一直在等待來自證監會的上市批文。首發獲發審委通過，控股股東李革或許要長舒一口氣。從 2015 年 4 月啟動私有化以來，李革及其團隊一直都在為上市忙碌著。

藥明康昨在上交所披露《首次公開發行股票招股意向書》，預計募集資金使用額為 21.30 億元，較公司此前預披露的數額減少 63%，所募集資金將投資于蘇州藥物安全評價中心擴建專案 (7.27 億元)、 天津化學研發實驗室擴建升級專案 (5.64 億元)、 藥明康德總部基地及分析診斷服務研發中心 (91#、93#)(2 億元) 和補充流動資金 (6.39 億元)。

藥明康德股票代碼為「603259」，該代碼同時用於此次發行的初步詢價及網下申購，此次發行網上申購代碼為「732259」。