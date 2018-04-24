晶技首季獲利不如預期 股價破底創近2年新低

台灣石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 董事會通過首季財報稅後純益 8400 萬元，年減 73.84%，每股純益為 0.27 元，利空影響今 (24) 日股價破底，最低達 35.9 元，創近 2 年新低。

晶技董事會在昨日通過，去年盈餘每股擬配發 2.5 元現金股利，依去年每股稅後純益 3.11 元計算，盈餘配發率達 80.38%。

晶技第 1 季營收 18.69 億元，毛利率 22.17%，年減 6.11 個百分點，稅後純益 8400 萬元，年減 73.84%，每股純益為 0.27 元，晶技今年第 1 季營業規模縮小，造成獲利下滑，並認列高達 5000-600 萬元的匯兌損失。

晶技今年首季主要受蘋果及非蘋手機客戶需求下滑影響，造成營收在歷史低檔徘徊，首季營收 18.69 億元，創 9 年來單季新低，季減 17.6%，年減 12.36%。

晶技原先對第 1 季營收站上 20 億元預期落空，目前處於上半年市場需求淡季中，短期第 2 季營收快速回升仍有難度，下半年可望在小型化石英元件及手機感測元件等汽車、手機、物聯網應用與新客戶帶動下，營收將逐步攀升。

晶技去年營收 87.81 億元，毛利率 24.89%，年減 1.61 個百分點，稅後純益 9.63 億元，年減 5.27%，每股純益為 3.11 元。