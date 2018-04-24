美國延後對俄鋁制裁 鋁鎳價大跌 台股不銹鋼族群股價下挫

美國財政部將延後對俄鋁的制裁，在港股掛牌的俄鋁 (0486.HK)，今日盤中大幅反彈 30% 至 1.99 港元，但原本價格暴漲的國際鋁、鎳價，則應聲下跌，台股不銹鋼族群如大成鋼(2027)、新鋼(2032)、彰源(2030)、東明 - KY(5538) 等，今日股價皆下挫。美國在 4 月初對外宣布將貿易制裁俄鋁，俄鋁工廠及通路商囤積居奇，造成國際鋁價行情大漲，俄鋁是俄鎳大股東，市場研判俄鎳也可能遭到美國制裁，造成國際鎳價行情也暴漲創近三年新高價。



但美國財政部昨日指出，對俄鋁的制裁，將從 6 月 5 日延後五個月至 10 月 23 日，並宣稱假若俄鋁大股東歐柏嘉 (Oleg Deripaska) 放棄對該公司的控制權，美國將放寬對俄鋁的制裁行動。



此一消息傳出後，昨晚讓 4 月初以來累積漲幅超過 30% 的 LME 鋁價，在盤中一度出現暴跌 10%，最後收盤為每公噸 2,254 美元，將過去五天的漲幅全部吐回去，連帶影響 LME 鎳價下跌 4%，跌回市場傳言美國制裁俄鎳的起漲點。



法人指出，俄羅斯鋁業的鋁產量占全球鋁供應量的 6%，是中國以外最大的金屬生產商，也是氧化鋁的主要生產商。美國政府在經貿制裁政策的舉棋不定，讓相關商品價格波動過大，預期與鋁價和鎳價相關性較高的類股，如不銹鋼類股等，操作上要保守因應。



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