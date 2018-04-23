【IPO追蹤】平安好醫生(01833-HK)首日公開招股 傳獲逾800億港元認購

獨角獸平安好醫生(01833, 平安健康醫療科技)今天(23日)起公開招股，市傳首日認購金額逾800億港元，港元拆息亦被全面抽高。

平安好醫生每手入場費5,535.22港元，集資最多87.7億港元，為本港新股市場掀起新一輪高潮。香港財資市場公會資料顯示，4月23日港元同業拆息亦普遍上揚，當中以兩星期拆息抽升最多，較上周五(20日)上升了0.16892個百分點至0.93071%。而港匯經過上周多番觸及7.85的弱方保證兌換水平後，新股熱潮下4月23日表現亦較強，於下午近6時左右兌美元曾回升至7.8433水平。

據匯港通訊統計9間券商反應，合共為平安好醫生借出805.5億港元孖展額，相當於公開發售股份超額認為140倍；但不及2017年騰訊(00700-HK)旗下另一只新股閱文(00772-HK)首日逾千億認購般熱熾。市場人士分析指，由於銀行信貸較緊慎，息口又趨升，市況亦不及去年暢旺，加上近期發生的中興通訊(00763-HK)事件，也一定程度影響投資者意慾。還有孖展成本普遍高逾2厘，令認購成本上升。

耀才證券(01428-HK)行政總裁許繹彬預期，平安好醫生或獲得500倍超額認購倍數，投資者需要認購200手以上才穩獲一手，首日掛牌股價升幅或有20-30%。該公司已預留400億港元孖展備用額，更有客戶已預留近230億元。耀才將為頂頭槌飛客戶，提供95%孖展認購優惠，無須審批；提供95%融資認購；開戶即送7個月免佣優惠，證券期貨均可享用此優惠；以及全免該股上市前一日的暗盤交易的佣金。

獨立股評人黃志陽亦預期，這只獨角獸首日可錄20%至25%回報。民眾證券亦因應平安好醫生新股，推出「免入錢．免息．免手續費」三免優惠，為客戶提供100%孖展免息借貸服務，即毋須付任何金錢，就可認購該股，而每人認購上限為10手，先到先得。中銀香港（02388-HK）亦提供新股融資認購優惠，融資成數高達90%，年利率低至1.5%；經該行黃表認購可豁免新股認購手續費，惟先到先得。富途亦推出為期60日的新股認購免手續費活動。

平安好醫生董事長兼首席執行官王濤於投資者推介會上稱，公司有獨一無二的商業模式，基礎投資者亦十分支持公司在香港發行新股，對在港認購反應充滿信心。

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