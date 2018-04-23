穩懋首季EPS僅1.74元 低於市場預期

穩懋 (3105) 今日舉行線上法說會並公布首季財務自結數，受到智慧型手機傳統淡季影響，合併營收 44.63 億元、季減 20%，在產能利用率下滑及 3D 感測營收占比降低下，毛利率、營利率分較前一季減少 4.2% 及 5.6 個百分點，加上業外匯損及所得稅率提高，稅後淨利 7.3 億元，較前一季大減 45%，EPS 僅 1.74 元，低於市場預期。總管理處副總經理陳舜平表示，目前公司營收有 8 成和智慧型手機相關，目前終端能見度不高。第一季在智慧型手機淡季影響下，合併營收 44.63 億元，較前一季衰退 20%，但仍較去年同期大增 36%。



毛利率 34.1%、營利率 23.3%，分別較前一季減少 4.2% 及 5.6 個百分點，主要係營收下滑，產能利用率下滑，及產品組合影響。從產品組合來看，第一季 Wi-Fi 占比 30-35%、基礎建設 10-15%、手機 30-35%、其他 19%，由於其他主要來自 3D 感測，相較去年第四季占比 31%，意味第一季貢獻度大減。



業外方面，新台幣明顯升值，匯兌損失達 7300 萬元，因應 IFRS 轉投資評價結果，在公允資產金融價值也認列 7400 萬元的損失，另所得稅率今年 1 月 1 日開始，從 17% 提高至 20%，也壓抑獲利表現，稅後淨利 7.3 億元，較前一季大減 45%，EPS 為 1.74 元，較前一季的 3.31 元下滑，低於市場預估的 2.2 元到 3 元。



至於今年資本支出規劃，穩懋重申會超過 70 億元，可能達 80 億元，未來折舊攤提增加 3 成左右。陳舜平表示，第一季資本支出金額已經高於去年上半年，公司去年一段時間處於產能吃緊難調配的程度，也因此，去年決定大幅度擴產，預估產能貢獻增加 6000-8000 片，將在第二季逐季往上。



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