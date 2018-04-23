歐股盤中─食品飲料類股疲軟 泛歐Stoxx 600下跌0.15%

除企業財報、經濟數據表現外，美中貿易爭端、南北韓峰會，也將成為本週市場關注焦點；週一 (23 日) 歐股早盤，主要指數走跌，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 0.15%。

台北時間週一下午 5 點 24 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.15%，英國 FTSE 指數下跌 0.02%，德國 DAX 指數下跌 0.30%，法國 CAC 40 指數下跌 0.22%。

週一早盤，食品飲料類股表現最差，下跌約 0.7%；家用品類股也走低，其中，英國家用品商利潔時 (Reckitt Benckiser)，遭摩根大通調降目標價，股價下挫逾 3%。

製造業者 Rotork 首季營收亮眼，早盤股價大漲超過 7%；瑞士銀行 (UBS) 首季營收優於預期，獲利成長 19%，股價卻不漲反跌，下挫逾 4%。

飛利浦也發布了首季財報，營收達 39 億歐元，早盤股價大漲 3.7%。

美中貿易爭端不斷，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前透露，有意訪問中國，針對貿易問題，進行溝通。

對於是否能與中方達成化解貿易爭端的協議，梅努欽稱，他抱持審慎樂觀態度。

在國際貨幣基金 (IMF) 與世界銀行春季年會上，多國央行官員示警，若貿易戰爆發，恐導致通縮，影響經濟成長。

南北韓峰會將於 4 月 27 日登場，北韓媒體日前宣稱，其領導人金正恩決定，將停止核武試爆、導彈試射，轉而追求經濟成長。

對此，南韓青瓦台與美國方面，皆表達肯定之意。