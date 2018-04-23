【華冠投顧】風電上緯重回5日、生技新藥續創新高

鍾騏遠 分析師

加權指數續受台積電影響而下跌，繼上周跌破半年線之後，今天更進一步的向年線靠攏。除了年線扣抵之外，指數已經錯過各期均線扣抵值，後續須保守將年線做為支撐，若融資不能進一步的減少，則大盤仍有整理的可能。今天強勢類股沿延上周表現，包括被動元件、生技等。不過銅箔基板、5G 通訊則是出現大幅度的拉回整理。

強勢類股在外動元件方面有 (2492) 華新科、(3090)日電貿、(5317)凱美、(2375)智寶、(3537)堡達等，股價都出現強勢漲停的表現。另外，生技類股由 (4147) 中裕創新高帶動之下，持股增量走高，帶動整理族群 (1795) 美時、(4123)晟德、(1720)生達、(1760)寶齡、(6541)泰福 KY 等，股價都出現強勢上漲的表現，後續要觀察價量是否同步成長。

風電類股在上周五初步遴選之後，今天個股開始出現帶量表現，包括指標股 (3708) 上緯投控、(2031)新光鋼、(2013)中鋼構，股價都出現漲停或反轉 K 型，(1102)亞泥則創下波段新高，風電族群遴選將於月底公佈，個股難免具有高度風險，留意盤中個股外盤成交量狀況即可。

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