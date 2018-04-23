【華冠投顧】激情又悲情 何時可放晴？

◆盤勢分析

上週五盤後分析提到「下周行情很精采」，明白指出「個股會見兩樣情」。今天賣壓如期擴散到其他蘋概股，所幸台積電於早盤出現低點後便不再跌破，在年線附近逐漸量縮跌勢趨緩，再看上周五蘋果股價收盤已逼近頸線和年線，而且 iPhone X 賣不好也不是這幾天才知道，當有機會在反應利空後開始轉為對新機拉貨潮的期待，多數蘋概股中期修正差不多進行到北風北了。

蘋概股悲情的同時，反觀近期內資控盤的幾大主流族群～被動元件、矽晶圓、生技… 卻仍是熱鬧滾滾。今日被動元件 MLCC 三雄 2327 國巨及 2492 華新科雙雙鎖漲停，3026 禾伸堂創波段新高，國巨集團旗下之 5317 凱美及 2375 智寶攜手漲停，2478 大毅、6175 立敦、6173 信昌電、3624 光頡、2478 大毅、3090 日電貿、8043 蜜望實皆表現強勢。矽晶圓 6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶、3016 嘉晶雖然開高壓回，但是皆同步量縮守短期均線。生技股更是活力充沛輪番鎖漲停，4111 濟生、4190 佐登 - KY、1783 和康生、3224 三顧、1781 合世、8432 東生華、4123 晟德、6541 泰福 - KY、6523 達爾膚... 皆以漲停作收。從上列內資控盤族群的強勢可得知內資主力並沒有因外資狂賣而跟著腿軟，甚至用一堆漲停來告訴市場，多頭不但有實力也有決心。就操作的角度而言，這些有大人照顧的個股，還是可持續投以關愛眼神。

總結來說，空頭陣營的蘋概股，其利空繼續發酵的時間當不至於拖太久，多頭陣營的內資族群，其控盤仍相當穩健，再加上大盤下檔還有年線支撐、國際股市型態逐步好轉、台美都有大選年的政策作多誘因... 等有利因子，預期時間和空間修正應有限，想要免費預約強股絕佳買點，歡迎填寫表單 (位置 https://goo.gl/xsbXSL)，本周盤中會有專人電話通知。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

