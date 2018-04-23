【華冠投顧】武傑電台:台股續跌如何操作!

◆ 失守 10700

上周受到台積電大跌衝擊，台北股市大跌百點，今天台股開盤僅小跌 - 22 點開出，隨然有被動元件、生技、鋼鐵等族群的拉升下，早盤指數跌幅一度收斂；但下半場並未新增明顯的買盤力道，指數震盪走低，收盤下跌 - 82 點作收，收在 10697 點，成交量 1354 億。

再箱型震盪一連上演了 15 集後，今日跌破了箱底 10700 點；上周在台積電利空衝擊下，一口氣灌破月、季線，今天再破了 10700 點。不過，對於今天的下殺，武傑認為大家可以先稍做減碼，預留一些資金等候『利空測試』完後的進場；依舊認為台股可望『先蹲後跳』!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日台股開盤下跌 22 點，最終收盤收跌 82 點，收在 10697 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8432 東生華、3537 堡達、3646 艾恩特、2327 國巨、1783 和康生、2478 大毅、2027 大成鋼… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作

弱勢股方面:

1597 直得、5264 鎧勝 KY、5481 華韡、6274 台燿、1590 亞德 KY、2345 智邦、2474 可成… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估