科技股恐不妙？美銀美林：「做多FAANG+BAT」仍是最擁擠交易

成為「最擁擠的交易」通常不是好事，代表所有人都站在同一側，當事情未如預期時，就很容易出現爭相出場的踩踏現象。據美銀美林調查，當前最擁擠的交易是「做多 FAANG+BAT」。

據《路透》報導，美銀美林調查顯示，2-4 月最擁擠的交易是做多 FAANG+BAT，意即看多 Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix 和 Google 母公司 Alphabet，與中國 3 大科技龍頭百度、阿里巴巴和騰訊。

最擁擠交易 (圖表取自路透)

值得注意的是，自去年底以來，這些「最擁擠的交易」在公布後不久，都因為讓投資人慘賠，而將寶座讓人。

以美銀美林去年 12 月公布的結果來看，當時最熱門的交易是比特幣。比特幣在 12 月中飆到峰值 19666 美元，隨後在今年 1 月泡沫破滅，價格腰斬，即使已從今年低點約 6000 美元反彈，仍然在 9000 美元以下震盪。

比特幣價格腰斬 (圖表取自路透)

今年 1 月，最擁擠的交易轉為做空 VIX 恐慌指數，這在去年低波動環境下，幾乎是穩贏不輸的策略。但今年 2 月初開始，因美國薪資成長高於預期，打壓美國股市，VIX 出現史上最大單日漲幅，部分 ETF 及交易所交易債券 (Exchange Traded Notes，ETN) 均蒙受重大損失，有些基金甚至被迫關閉。

美銀美林歐洲股票及量化策略主管 Manish Kabra 表示，一種資產連續數個月成為「最擁擠交易」的情況並不少見，也不代表馬上會變成反向交易，過去曾見過 6 個月的擁擠交易都不曾改變的情況。

不過科技股目前儘管還未出現重大震盪，但已開始見到多項利空，如 Facebook 的隱私醜聞帶來的監管加強，以及潛在的中美貿易爭端，都可能讓這個交易變得危險。

調查顯示，十多年來基金一直大買科技股，引發泡沫破滅疑慮。在最新的調查中，64% 的投資人指出，如果反壟斷、稅收和隱私監管加強，他們將減持科技股。