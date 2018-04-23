新漢IIoT佈局顯成果 工業4.0整廠解決方案iAT2000銷量年增24%

新漢 (8234) 佈局工業物聯網 (IIoT) 商機顯現成果，該公司指出，其所開發之工業 4.0 整廠解決方案 iAT2000，今年銷量年增 24%；此外，自主研發軟體套件 IoT Studio，協助企業主在 30 分鐘內佈建好工廠產線，有助於提升客戶的營運效率。新漢上週五 (20 日) 在總部舉辦「智慧製造 AMP 聯盟合作夥伴交流大會」，邀請台灣各系統整合商與會，包含士林電機、台灣世曦、精誠集團等皆派代表參加，展示其佈局 IIoT 成果。



新漢指出，其 IIoT 以整廠解決方案的模式，採 PC/EtherCAT 開放平台架構的系統研發，可供企業主進行自我二次開發，以整握自身競爭優勢。新漢 I4.0 AMP 夥伴團隊推動計畫領域包含 3C 生產、預知維護、傳統產業、自動檢測、化工製程、食品製藥與機械手臂等。



新漢表示，其提供工業 4.0 整廠解決方案的 iAT2000，從底層資料蒐集、中端資料運算處理並上傳雲端，可供企業主戰情室監控，此系統在 IIoT 成績顯現， 今年銷量同比成長 24%。



而自主研發的軟體套件 IoT Studio，可協助企業最慢在 30 分鐘內佈建好工廠產線，相較過往至少要花 3 個月，對客戶營運效率有大幅的提升。該公司建議，企業進入工業 4.0 與智慧商業，要佈局往後 30 年的大業、可先從教育巿場著手，新漢 miniBOT 教育用機器手臂已協同海內外 20 幾間學校進行產學合作，希望從基層開始率先培養優秀物聯網人才。



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