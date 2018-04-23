〈LINE攻電信業〉消費者檢便宜心態 恐引爆全面低價資費戰

電信業低價資費戰近日再起波瀾，電信三雄祭出軍公教人員短期 499 元 4G 吃到飽促案，限資格的促銷戰打的熱鬧之際，LINE 半途殺出，挾著品牌資源，攜手遠傳 (4904-TW) 搶進電信市場，主打 3 大資費，最高也就只要月付 499 元就可不限速吃到飽，對習慣用價格選擇電信公司的消費者來說，有一定程度的誘因，至於是否進一步引爆全面低價資費戰？業者坦言，還在密切觀察後續競業的動向。

台灣電信市場競爭激烈，五大電信近期陷入 499 元吃到飽戰火中，尤其是電信三雄中華電 (2412-TW)、遠傳、台灣大 (3045-TW)，原本在網路上流傳軍公教專案其實不限身分也可辦，引來三家業者澄清，真的只是限軍公教人員，但是短期促案戰火猛烈之下，又加入一個強勁的對手來分食市場。

由於 LINE 是與遠傳合作，業界分析，可將 LINE MOBILE 一站式電信服務看做是遠傳擴大用戶的跨界商業模式，雙方可能採取分潤的方式各取所需，遠傳鎖定的是新申辦及攜碼的客層，至於是否會衝擊原有用戶，遠傳則是表示，原本就有不同的資費適合不同的客層，加上 LINE 的資源，有助吸引新客戶。

LINE 台灣總經理陳立人指出，針對台灣市場，推出 LINE MOBILE 獨家體驗，所具有的優勢在於，每天都有 1900 萬 LINE 的接觸用戶，用戶平均每天打開 20 次 LINE，再搭配 Line Point 的點數回饋、獨家貼圖等積極的行銷，有助打開市場。

以 LINE MOBILE 的資費來看，依照聊天族、影音族、遊戲族不同的需求，傳輸速率及資費分別是 299(10Mbps)、399(21Mbps)、499(不降速)，換句話說，不限身分，就可以申辦 499 元低價 4G 吃到飽，對目前限軍公教身分的促案來說，更加有優勢。

台灣消費者對電信公司向來忠誠度不是太高，在續約時往往是攜碼往便宜的地方去，因此，這一波的限時限資格低價戰後，是否因 LINE MOBILE 的推出，衍生出新一波的低價戰火，各業者雖不鬆口，但預期仍是一貫的「敵不退我不退」的態度。