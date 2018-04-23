保值抗跌CP值高，市中心好房買得起，2房輕鬆付

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雙捷運站 + 精品商圈 + 公園綠帶 + 建北大道【中山藝術紀】大器落成

中山區寬達 70 米的建國大道，就是一條豪宅大道！擁有新生、美術、圓山、大佳河濱公園，83 萬坪公園綠帶，成為市中心少有的抗 PM2.5 健康且適合居住的生活環境，有百年濃蔭文創的華山藝文園區；有全台最美的歐式公園 ‧ 榮星花園；「宏盛帝寶」、「信義聯勤」豪宅，一致選址從南到北貫穿市中心的建國大道，造就一部台北豪宅史，論景觀、論人文、論發展，可以說是人文薈萃、最具國際觀的市中心。

晶華、老爺、亞都麗緻、國賓、圓山… 等五星飯店雲集，中山區星級飯店密集度最高，市立美術館、前身是美國大使官邸的「台北光點」… 等都是富有歷史軌跡的文化據點，周邊國際時尚精品、文創產業興盛，商業氣息濃厚，距離機場最近，松山機場直航虹橋，對飛東京羽田、首爾金浦亞洲城市，躋身東北亞黃金航圈，中山區位於亞洲一日生活圈核心位置，國門效應帶動機場周邊經濟發展，呈現獨特風貌，區域內房價長期看漲。

全新大器落成的飯店寓所【中山藝術紀】座落市中心建北大道第一排、榮星花園旁，近控中山國中站、行天宮雙捷運站，1 站到機場、2 站到 SOGO，座擁中山北路飯店群、國際精品店、松江南京復興銀行商辦。由榮獲《天下雜誌》評比為全國前八大企業的「安家國際開發」禮聘日本結構權威．織本構造設計，精工打造首都國門帝標，安全堅如磐石。

一樓淳淨零店面，留做氣派飯店大廳、流泉園景，室內挑高 4 米 17 的飯店宅享有一般 3 米樓高的房子做不到的高坪效、彈性機能，【中山藝術紀】引進「仁愛帝寶」御用的「怡盛物管」包含英式大管家、私人警衛、飯店式管理、俱樂部，尊榮量身服務，價值品味不凡，建材、格局眼見為憑，送裝潢可馬上入住，現買就現搬。

中山藝術紀

坪數規劃 │ 23～30 坪．全新落成飯店寓所

建案官網 │ af.8dm.tw

投資興建 │ 安家國際

行銷企劃 │ 光合行銷

接待中心 │ 捷運中山國中站．建國北路 3 段 71 號

貴賓專線 │ 2504-3300

來源：《住展雜誌》 432 期

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