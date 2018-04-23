讓利賺錢年　十大代銷獲利大豐收

【文 / 住展雜誌】

去年十大代銷排行榜中的業者，雖然大部份接案量呈現下滑，但幾乎每一家都有熱銷案或完銷案，口袋賺得飽飽飽。因此，一七年對代銷業來說，應該算是一個大豐收的好年！

住展雜誌統計去（二○一七）年北台灣十大代銷結果出爐，第一名至第十名依序是海悅、新聯陽、甲山林、創意家、璞園、新理想、翰昌、信義、新高創、華磐。去年進榜的代銷多是老面孔，傳統四大代銷強勢占據榜內前四名，璞園廣告接案量則快速攀高，房仲旗下代銷部門則僅有信義進榜，而華磐則是榜內唯一新人。

老代銷強勢 新血僅一位

第十名的華磐國際開發，是去年榜內唯一首次入榜的代銷業者，接案量為九七點五億；該公司算是代銷業新血，創立翌年就擠進十大代銷榜內。華磐年承接建案為「青峰」、「翠峰」、「傳峰」等建案，均為新潤建設的推案，未來預計會擴大承接其他建商的推案來銷售。

第九名為新高創廣告，已連續二年入榜，去年接案量為一○二點五億，指標案如中和「景安之丘」、淡水「捷運儷境」。新高創近二年接案量相當平穩，去年總案量一○二點五億，僅比前（2016）年減少五點一億。

信義代銷睽違二年後，再次重到十大代銷行列，去年接案量達一○四點七億，指標案如松山「中工耘翠」、大安「大安 Vision」。雖然國內有多家房仲旗下都設有代銷部門，但信義代銷是唯一數次能衝入十大代銷榜的贏家，不過其接案範圍僅限大台北地區，事業版圖相對有限，惟優點是穩紮穩打。

第六、七名分別是新理想、翰昌廣告，去年承接的建案以寶佳旗下推案為主。其中，十大代銷榜內多年不見的翰昌廣告，去年承接建案為新店「合陽天擎」、泰山「合登上豪」，總案量達一一四億。新理想廣告去年接案量為一一六億，指標案如鶯歌「雙捷 A+」、桃園「權視界」。

新聯陽好神 海悅再稱王

璞園廣告前年屈居第十名，去年接案量大增至一五五點八億，較前年增加五一點三億。除了推案量大幅成長外，璞園去年接案足跡更遍及北台灣縣市，大台北有「天賞大願」、桃園有「忠泰幸」、新竹有「國泰禾」、宜蘭有「玖砡行館」，總案量只差第四名不到八億，頗有挑戰四大巨頭之勢。

至於去年十大代銷前四名，則仍為四大代銷所盤踞，但第二到四名的代銷，去年接案幾乎全限縮在大台北地區。第四名為創意家行銷，案量為一六三億。創意家去年主要承接大台北地區的建案，只有桃園「國泰水秀」一案例外，預估今年接案狀況會比去年積極，案量將再往上成長。

保守回防大台北的，還有甲山林機構；甲山林去年承接銷售的建案全在大台北地區，而且多集中在新北市重劃區，如板橋江翠北側重劃區「新外灘」、土城暫緩發展區「金城舞」等系列建案，全年接案量來到二四二億。

雖然新聯陽實業去年接案範圍也侷限於大台北，但案量卻呈現噴發式成長，去年總案量高達約五七四億，較前年暴增三五七億、年增幅超過百分之百，是四大代銷唯一一家案量成長者，排名升至十大代銷榜第二名。新聯陽去年所接建案產品類型是大、中、小通吃，如豪宅案有「潤泰敦峰」、「華固名鑄」，中間坪數有「鳳凰花園」，小宅案有「文心奕奕」；其中大坪數案量占總案量約五成，大坪數案量占比之高，在代銷業界內實屬罕見。

持續蟬聯代銷王桂冠的海悅國際，去年承接建案數量與總案量均得第一，全年接案量達六三八點四億，包括兩個百億大案「竹科悅揚」、「久泰皇品」。海悅去年接案可謂蠶食、鯨吞二種方式並進，大至百億量體的指標案，小至總銷只有一億多的微型建案都接。

從去年十大代銷排行榜來看，前九個名字均為老面孔，意味著在房市修正期中，傳統老代銷、大型代銷較能適應市場變化，新代銷或中、小型代銷只能在夾縫中求生存。雖然房市景氣未大幅復甦，但因業主普遍願意讓利，使去年十大代銷榜中每一家代銷手上，都有一到數個不等的熱銷案，繳出一張漂亮成績單，也算是豐收的一年了！

本文摘自 2018 年 4 月 5 日出刊之《住展雜誌》432 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「小宅的地雷你不要踩！」、「這些年被誤解的人口紅利」、「包租公這樣做就對了！」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 432 期

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