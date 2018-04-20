陸外交部：蘋果在中國隨處可見 美國人買華為就威脅國家安全？

據媒體報導，「美國國會美中經濟與安全審查委員會」當地時間 4 月 19 日發布報告稱，中國政府「可能支持某些企業進行商業間諜活動」，以提高中企競爭力並促進政府利益。報告中，中興、華為、聯想三家中國企業被點名。對此，中國外交部發言人華春瑩 4 月 20 日在回應《環球時報》記者的相關問詢時稱，如果美方的政策都是建立在各種「可能」之上，那將是「不負責任且危險的」。

「又是可能!!」華春瑩在 4 月 20 日的中國外交部例行記者會上對《環球時報》表示，「如果美方的政策都是建立在各種可能的無稽之談的基礎上，那既是極不負責任的，也是極其危險的。就在我來今天下午的記者會之前，我剛看到了中國駐美國大使崔天凱在哈佛大學的演講，他說自己近來感到困惑，時常問自己：現在的美國還是他以前認識的那個開放、自信、樂觀的美國嗎？我想很多人都有同樣的疑惑。」

華春瑩稱，當前中美關係正處在十字路口，今後中美關係怎麼發展很大程度上取決於今天雙方選擇以何種心態去看待自身、看待世界、看待不斷變化的世界中的中美關係。「如果任由冷戰心態和零和博弈來支配我們，那麼目之所及都是陷阱和陰謀; 如果能夠保持更加積極與合作的心態，那我們就能洞悉新趨勢，抓住新機遇，並且將挑戰化為機遇，為兩國人民帶來實實在在的利益。我們希望美國國內一些人能夠刷新他們的國際關係理念和觀念，順應時代發展的潮流，而不是逆潮流而動。」

此外，在回應一名記者有關美國財政部正考慮通過緊急權力法和相關安全審查限制中國在美敏感投資的問題時，華春瑩表示，最近美國在中美高科技領域動作頻頻，說到底是暴露了美方「只能我有，不允許你有」的霸權心態。「必須要指出，美國頻頻以國家安全為由對中美高科技領域的貿易投資設限，顯然是以國家安全為名，行貿易保護主義之實。你在中國生活可以看到，蘋果手機這樣的產品隨處可見，我們不覺得是威脅，但在美國如果有人買了華為手機，在美國的一些人看來就成了威脅到美國安全的重要事態。」她反問道，「作為世界上頭號強國和科技強國的美國，難道果真已經脆弱到如此地步了麼？」

「美國一方面要求中國進一步開放市場，一方面又以國家安全為由對中國貿易投資設限，這不符合市場規律和國際規則，也不符合美國口頭上一直嚷嚷的公平、公正和對等原則。」華春瑩稱，「美方應該清楚，科技服務應當服務於全人類的福祉，而不應該淪為某個國家推進霸權的工具」。

本文作者白雲怡，來自澎湃新聞，原文標題《外交部：蘋果在中國隨處可見，美國人買華為就威脅國家安全？》。

『新聞來源／華爾街見聞』