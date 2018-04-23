老大換人作　十大建商風雲變色

【文 / 住展雜誌】

在台灣房地產市場裡，寶佳以往大多是推案量最大的建商，已是蟬聯八年記錄的推案量最大建商。但去年案量排行榜卻起了大變化，名次出現奇妙的大洗牌……

據《住展》雜誌統計，北台灣建商推案量排行榜出現重大變化，先前已經八連莊的寶佳機構被遠雄建設超越，屈居第二名，而新的推案量霸主遠雄建設，是以四七○億登上十大建商之首。

二○一七年的十大建商名單，依序是遠雄建設、寶佳機構、潤泰創新國際、泰舍實業、中悅機構、立信機構、茂德機構、久泰建設、冠德建設與三福開發。

大台北建商強勢進榜

第十名的三福開發，去年僅推出新莊「凰凰花園」一案，總案量達一百億，就衝上前十名。三福開發是大台北地區的老牌建商，從九五年起就有推案紀錄，但歷年推案量不多，去年三福首次擠進十大建商排行榜。

冠德建設則是知名上市建商，也是營建的績優生，一五年間曾進到第八名，一六年因推案縮手而掉出榜外，去年擴大推案能量，總案量達一○一億，尤以「冠德創新殿」案量最大。由於冠德手上還有數個建案正在籌備，預估今年總推案量會超越去年。

久泰建設也是大台北老牌建商之一，去年案量達一一六億，主要是靠中和豪宅案「久泰皇品」，單一個案海灌百億量體，擠進排行榜第八名。前年排名第二的茂德機構，去年以銷售餘屋案為主力，新推案量僅約一三○點六億，且多集中在新北市新興重劃區。由於茂德今年在新店央北、板橋江翠北側、土城暫緩發展區與三重仁義段均有新案推出，今年案量可望大幅成長。

第六名的立信機構，是十大建商榜中的新面孔，主要案量來自於板橋江翠北側重劃區，且銷售成績亮眼；由於立信是江翠北側重劃區的大地主，該重劃區將成為立信推案大本營，也可能幫助立信連續二年登上十大建商排行榜。

暴增三百億 遠雄變老大

第五名的中悅機構，是新北與桃、竹知名的豪宅建商，去年新案量體達一九○億，較前年大增逾百億以上。自從房市從一四年下半年進入買方市場後，多數豪宅建商都轉攻小宅市場、或者縮小房子坪數，但中悅是極少數堅持推百坪以上房型的建商，在目前房市中獨樹一幟。

第四名的泰舍實業歷年推案量有限，但去年新莊「泰舍至善元」量體高達二二○億，是新北市案量最大的都更案。泰舍實業表示，「泰舍至善元」為買斷式都更案，全案無保留戶，因此總案量才能高達二二○億。

以建築品質聞名的潤泰創新國際，去年新案量達二四○億，指標案包括松山「潤泰敦峰」、新莊「潤泰峰盛」；去年潤泰新所推出的建案，都不走主流讓利路線，是少數堅持賣高價的業者。

原已連續八年稱霸北台灣的寶佳機構，去年推案量三五九點四億，雖已較前年增加近二十億，但仍不敵遠雄建設，落居第二名。雖然寶佳案量居第二，但若以建案數量來說，寶佳新建案數量高達三十幾個，遍及新北市與桃、竹各行政區。

遠雄建設去年新案量達四七○億，較前年暴增三百億，年增幅約一七四％，指標建案如汐止「U-TOWN」二期、龜山「遠雄新未來」等案。遠雄曾在二○○七年成為十大建商之冠，在睽違十年後，再次重返第一名。

由於去年北台灣推案量止跌反彈，各建商推案量普遍增加，進入十大建商的最低門檻，也從前年的八十億，去年提升至一百億。這顯示房市景氣雖不算好，但在讓利就能大賣的情況下，建商推案信心不減，仍然戴著頭盔往前衝！

本文摘自 2018 年 4 月 5 日出刊之《住展雜誌》432 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「小宅的地雷你不要踩！」、「這些年被誤解的人口紅利」、「包租公這樣做就對了！」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 432 期

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