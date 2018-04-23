房市數位新時代 住展房屋網熱搜區

【文 / 住展雜誌】

近年網路消費大行其道，房產銷售也無法抵擋此一趨勢。過去這一年來，精選房市入口網站，每月擁有百萬以上流量的住展房屋網，網友搜尋 (點擊) 最多的熱門區域，到底是哪些？熱搜的理由又何在？

有句俗諺說；秀才不出門，能知天下事。這本是闡述，透過各式典章書籍，人們即便沒有親臨現場，也仍能了解世界上發生大大小小的事情。而有趣的是，二十一世紀網路世界發展一日千里，不但徹底改變人類各項行為模式，也為以上這句俗諺下了世說新解。

的確，以往買東西，無論大小或價金多寡，都必須要親自到實體店面洽詢，訪價更是勞師動眾、千辛萬苦；但現在只要滑鼠一點或手指一滑，就能輕鬆辦到。於是乎，就算無法看到實物，網路仍成為新世代消費主流平台，就連價金最高的房地產買賣，也擋不住這個趨勢；儘管後端簽約、驗屋、交屋等過程，還是得親臨現場，但事前的資訊蒐集及比價評估等，則通通都已可透過網路完成。

是故，網友們搜尋或點閱的區塊，不但房產業者高度關注，一般消費者也肯定相當關心。本文即以具有高流量的住展房屋網為代表，匯整過去這一年來，網友搜尋點擊的熱門區域，看看網友們關注的房市區域有哪些，原因又是什麼？

北投區 捷運末端優質社區

從第一條捷運通車至今已超過二十年，不僅大台北地區商圈生態徹底改觀，住宅市場也出現質變，特別是捷運末端區域受惠最大，北市北投區就是明顯的例子。加上北投居住環境本來就不錯，難怪會成為網友高度關注的房市區域。

因為奇岩新社區的規劃，北投房市供給量一度高速成長，價格更是三級跳；近幾年則進入價格修正階段，新推案量也相對有限，近兩年線上主要仍以重推案為主，至於焦點則還是在奇岩新社區，目前最低行情可見五字頭。此外，淡水捷運沿線如明德、石牌等站周邊，也是相當熱門的區段。

萬華區 都更題材夯 單價差異大

雖然外界普遍認為都更成效不彰，但這幾年大台北地區都更案數其實不少；如舊台北城發展原點之一的萬華區，近幾年房市推案，大多就是循都更途徑整合，這也讓萬華成為網友高度關注的區段之一。

目前萬華區的都更推案，大多集中在北萬華，行情落差則相當大；之前景氣高峰期曾出現開價破八字頭的個案，後來房價開始修正，北萬華甚至出現四字頭成交價，目前一些新推的都更案，行情則在六十萬／坪左右。

竹北 竹科新貴置產定居新寵

台灣各地的科學園區，不僅是高科技產業的生產聚落，園區從業人員的高收入，也為周邊區域帶來極高的消費動能，房市端當然也不例外。而最早創立的竹科園區，自然是箇中佼佼者；不但所在的新竹市房市始終蓬勃。更帶動隔壁新興竹北，成為近十年來北台灣房市供給量最大的區域。

由於高鐵行經設站，加上開發區段大多經過重劃，街廓整齊、井然有序，竹北已經從早期竹科人投資最愛，逐漸轉變成置產定居的新寵。不難想像，竹北為何能成為網友高度關注的區段。

現階段竹北較熱門的區段，是相對低價，最低可見一字頭的縣治三期等較新重劃區，開發較早的高鐵特區、縣治二期則因整體機能較成熟完整，平均行情稍高，約在二十四至三十萬／坪左右，以臨近高鐵車站或頭前溪畔的產品價格相對較高。

汐止 北市隔壁 單價一半不到

前幾年北市房價狂飆，隔壁新北市行政區因此靠著相對低價，房市快速加溫。而被譽為北市新東區，房 (單) 價一度衝上三位數字的南港，就帶動了隔壁的汐止，讓汐止成為這幾年新北市相當熱門的房市區段。汐止與南港之間幾乎沒有任何實質隔閡，對於買不起台北市的消費者來說，是相當合理的替代選項，成為網友關注的房市區，可說其來有自。

之前汐止房價曾一度飆高到四，甚至五字頭，近兩年房價修正，汐止行情則鬆動至三十多萬／坪水準，去年樟樹灣地區更曾出現二字頭價位，和現階段南港或東湖相比，單價幾乎只要一半，因此近期吸引不少北市客源東進。

三重 一橋之隔 房價差一倍

新北市行政區因臨近北市而貴的例子，除了前段的汐止外，與士林僅一水、一橋之隔，房價卻只要約二分之一的三重，也是典型案例、近年三重受惠於捷運新莊線、機場線先後通車，房市發展更加蓬勃，因而成為網友搜尋房產物件的熱門區段。

前幾年三重推案熱門區段，首推中山高以北的重陽富貴段重劃區。這幾年焦點已轉回市區地段，其中又以捷運沿線，包含台北橋、菜寮及三重站等最熱門，而且單價可見四字頭。新進的區段則有菜寮站附近的二重疏洪道兩側重劃區，及富貴段南側最新的仁義自辦重劃區。

淡水 輕軌年底完工 關注度增

近年房市平價當道，不少區域房價因此面臨修正壓力。不過說到平價，有一個區塊早在前兩年就出現一字頭價，因此銷況明顯比其他區域順遂許多，那就是淡海新市鎮，這也讓淡水成為網友熱搜的區段之一。

不過淡水，或說淡海新市鎮，能夠成為網路熱搜區，原因恐怕不只是因為一字頭的超親民價，而是該區聯外最新孔道之輕軌綠山線，將在年底完工，如一切順利。將可望於明年初開始營運。有了綠山線，淡海新市鎮聯外將更加便利，關注度當然節節高升，甚至就連近年新推案，也多集中在輕軌車站周邊。

中山區 北市推案最多區

有關北市房市，大家幾乎都有『近年推案量極少』的既定印象。不過如果看北市中山區，情況又有不同：以去年來說，中山區一區共推出二十二宗，而相當熱的板橋其實也只有二十四宗新推案，由此可知中山區推案數量不算少。

為何中山區推案數量多？原因很複雜，可能是中山區內有大直、中山北路及松江南京商圈等不同類型區塊，也可能是單價比傳統豪宅之大安、信義區略低；無論如何，由於推案數量冠北市，因此成為北市十二區中，最受網友關注度最高的行政區。

板橋 江翠北側領銜 房市火紅

儘管近兩年房市買氣下滑，但如單看板橋江翠北側重劃區，卻是完全另一番光景。該區自前年第二季首案「江翠 ONE」推出銷售，並祭出低於市區的四字頭單價以來，區段房市交投始終熱絡。

除江翠北側外，亞東醫院 (站) 周邊及府中地區推案都不少；傳統熱門地段之江子翠、新埔及新板特區周邊，近年其實也都有零星推案，不過光環及熱度當然仍遠不及江翠北側特區。據此，板橋成為網友高度關注之熱門搜尋區，十之八九還是拜江翠北側之賜。

林口及龜山 機場捷運通車 詢問度增

千呼萬喚始出來，長度最長、行經行政區最多的機場捷運，終於在去年初正式通車。而觀察近一年來沿線房市的狀況，位於新北、桃園交界的林口新市鎮，可說是受關注度最高的區段。

當然，新北市這側的林口段有門牌優勢，線上個案選擇也比較多，搜尋度也的確較高，但另一側桃園端的龜山卻也不遑多讓，而且近一年更加熱鬧。首先市區地段，去年一下子出現好幾宗指標新案，而且價格都跳脫以往略低於隔壁桃園區的慣例，顯示業者對龜山發展前景相當看好；再者則當然是機捷 A7 站旁新闢的重劃區，可說未演先轟動，早已成為網友的熱搜區塊。

新莊 破盤價效應 房市再翻紅

在副都心開發及雙捷運利基加持下，新莊一度是北台灣最熱絡的房市區，當時熱度，大概只有這兩年的江翠北側特區可相比擬。不過後來央行祭出信用管制，接著市場景氣開始走弱，新莊房市於是逐漸褪色。

不過去年初，新莊房市話題再起，原因則是副都心成屋重推案「皇翔御花園」祭出三字頭破盤價；雖然該案僅少數較差戶別賣三字頭價，目前該區段實際成交也仍多要四十五萬／坪以上，但靠這破盤價帶動，新莊房市已重新成為焦點區。另外，市區地段「泰舍至善元」大量媒體曝光炒熱區段，及「鳳凰花園」相對低價銷售策略奏效，也都是新莊房市成為網路熱搜房市區的功臣。

桃園 兩大重劃帶頭 供給冠北台

一個區域如果出現話題推案，往往會成為網友高度注目的區段；但要創造更高的搜尋或詢問度，還是必須要有足量的供給。而近兩年供給量冠北台的桃園市桃園區，就是此一典型案例；在新案如雨後春筍般不斷冒出之下，網路搜尋熱度一直居高不下。

整體來看，本區各區段幾乎都有新案推出，不過仍以中路、經國兩大新興重劃區為主要重點。近南崁交流道的經國特區，出現首案的時間較早，約在前年底，國道二號桃園交流道下方的中路特區，則是去年第二季後才進入推案高峰期，之後鋒芒則快速蓋過經國特區。兩區目前最低成交單價，都在二十五萬／坪上下。

其他區塊方面，大有、龍安等區行情稍低，最低甚至可見一字頭。市區地段雖然稍早也有標榜一字頭的推案出現，但基本上由於機能較完備，加上是在地客較喜歡的傳統商業地段，因此價位比前述兩大重劃區稍高。不過真正最高單價區段，則還是藝文特區。

中壢 平價即王道 北台最熱銷

過去這一年多以來，談到房市銷售面，幾乎不脫讓利、平價這些關鍵詞。而說到平價，最佳代言區，大概非桃園市中壢區莫屬。

以整個中壢區來說，單價落差其實相當大；中山高平鎮交流道下的中壢市區，由於整體生活機能為南桃園最佳，加上機場捷運延伸線經過，目前新推案仍多要三字頭以上。

相對地，中壢工業區旁的內壢，以及舊眷村集中區龍岡，單價相對平易許多；目前內壢一般行情大概在十七到二十萬／坪左右。龍岡更可低到十五萬／坪以下，因此這一年多來，線上個案銷售都相當順遂，完全嗅不到不景氣的味道，這應該就是本區能成為網路最熱搜區的關鍵因素。

網路行銷 未來新趨勢

隨著相關技術進化一日千里，過去實體店面的消費形態，現正快速地被虛擬銷售通路所取代。而房地產消費雖然仍是眼見為憑，依然需要到建案或物件現場檢視，簽約、交屋也必須親自為之，不過有關價格及口碑等各種市場資訊，則早就可透過網路搜尋、取得，這當然讓網路世界對房產銷售的影響愈來愈大。

以上這幾個區域，有的因為價格平實，有的因為出現話題個案或眾案齊發，因此成為網友高度關注的熱搜區段，銷售反應也都優於平均值；事實是，網路彼端的意向與變化，正在影響著房地產市場，甚至可說，房地產銷售正快速步入網路虛擬新時代。

本文摘自 2018 年 4 月 5 日出刊之《住展雜誌》432 期住展眺望單元，同期內容除本文外，並有「小宅的地雷你不要踩！」、「這些年被誤解的人口紅利」、「包租公這樣做就對了！」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 432 期

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