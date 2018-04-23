玩色新主張　綠光森林的顏色魔法

【文 / 住展雜誌】

玩轉創意的新設計，構築未來生活的願景藍圖，勇敢大膽的嘗試多元色彩，獨樹一幟的新玩法，綠光森林的顏色魔法，給你一個多彩多姿的美好日子……

對室內設計來說，如何巧妙的規劃格局動線，抑或運用各種配件、家具，來符合建築的不同特色，考驗著設計師的美學眼光、經驗與巧思。位在竹北的「綠光森林 NO.22」，設計團隊運用多元活潑的色彩佈置，打造出一個與眾不同的特殊居家空間，給購屋族一個明亮、充滿活力的美好日子。

開闊無間隔的創意客餐廳

「綠光森林」第 22 期座落在竹北的水瀧重劃區，近遠百竹北新世紀購物中心，緊鄰水瀧公園，規劃了兩個不同房型的二房及三房實品屋設計。為了在視覺上更為寬闊，設計師打造了開放式的公共區域，客廳與餐廳皆無間隔。尤其在兩房的案例中，設計師採用立式木質吧檯取代一成不變的餐桌，同時也身兼迷人的中島廚房，有助於提高空間的效能，創造大坪數才有的開闊感，啟動用餐時光新模式。

在兩個設計案例中，餐廳空間皆採用懸掛式工業風格的燈具，成為空間中吸睛的亮點，放射出專注閃耀的光芒，成功打造出室內的高端質感。而兩房格局中的客廳，使用了皮革沙發與磚塊電視牆，創意營造美式風格，且為避免整面磚牆的壓迫感，設計了三分之一的留白，刷上浪漫的湖水藍，打造獨樹一幟的客廳新玩法。

綠光森林的顏色魔法

「綠光森林」最讓人驚艷的，無疑是色彩的大面積、局部運用，大多數的室內空間多以白色牆面與自然色配件為基底，然而在本案的設計中，大膽的使用亮色元素，劃破了大眾對質感居家設計的定義，在餐桌、地毯、掛畫，甚至是大面積的壁面，都突顯出色彩帶給人類視覺的衝擊與美感。

在三房的設計案例中，客廳沙發並非常見的自然色系，改以搶眼的寶石藍搭配黃、灰與水藍三色抱枕，與牆上的抽象亮彩畫作相互共舞；而地毯則選用閃亮活力的螢綠色，瞬間打亮了原本木質基調的雅靜空間，再配上一盆可愛的小花，在客廳裡就像置身森林公園，輕坐在草皮上享受和煦的午後，輕鬆轉換氛圍，色彩的魔法在生活的場域裡，有了最佳表演舞台。

勇敢嘗試大面積玩色

走進臥室內，房間的強烈色彩仍舊搶下主旋律的地位，在每個不同的房間中，設計師大膽的分配了不同色系，在牆上大面積的留下主題色，顏色魔法的魅力襲捲而來。仔細檢視，每個房間都以咖啡牛奶色為基調，並選擇部分牆面，塗抹上天空藍、亮黃色、螢光綠與咖啡紫，甚至客廳的牆面也悉心塗上淡淡的鵝黃色，如同城堡樂園般夢幻又有童趣。

其中，亮黃色主題的臥房，也在牆上裝訂了不規則的收納櫃與書架，兼具裝飾與實用的功能，也大幅度減低了亮黃色在視覺上可能造成的不舒適，與床頭的黃色抱枕、木質基調的書桌、系統櫃，相互譜出北歐玩色森林的設計新概念。

以色彩喚醒生活的願景

「綠光森林」的居家裝潢設計，致力於將人們的生活變得更美，相信色彩是生活中最自然、最不可或缺的元素之一，喚醒居家生活的色彩配置靈感。其實設計裝潢並不一定需要繁複華麗的家具配飾，最重要是緊緊跟隨人們的生活，配置出未來的生活藍圖，而顏色正是居家裝潢中最具潛力的魔法師，輕鬆的使用色彩，將居家空間改頭換面，為生活多一點調味樂趣吧！

設計檔案

房屋區域：新竹縣竹北市

建案名稱：綠光森林 NO.22

格 局：三房兩廳、兩房兩廳

坪數大小：30-37 坪

主要建材：智慧系統、德瑞克衛浴、林內廚具、木地板、油漆、木櫃、鐵件、投射燈。

接待中心地址：新竹縣竹北市中山路 45 號 (萊爾富正對面)

接待中心電話：(03) 555-0086

網址：https://www.facebook.com/redtreeno22/

本文摘自 2018 年 4 月 5 日出刊之《住展雜誌》432 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「小宅的地雷你不要踩！」、「這些年被誤解的人口紅利」、「包租公這樣做就對了！」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 432 期

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