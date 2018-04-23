〈卡達主權債券掛牌〉渣打今年7檔國際板債券掛牌 承銷再下一城全台居冠

從 2018 年開春至今，渣打國際商業銀行在證券櫃檯買賣中心專業板國際債券已累積為阿布達比、卡達、阿拉伯聯合大公國和南韓等地區的法人機構發行七檔國際債券，穩坐承銷量排行榜第一名，是台灣國際債券最大的承銷銀行，今 (23) 日承銷國際板債券再下一城，史上最高金額 60 億美元卡達政府國際債券今日掛牌，也讓渣打銀行穩坐台灣國際債券最大的承銷銀行。

櫃買中心今 (23) 日舉行卡達國家主權債券上櫃掛牌典禮，此為金管會宣佈 4 月初開放信用評等 BBB 級（含）以上的外國政府可來台發行國際債券的新規定以來，第一個外國政府來台發債。

卡達政府本次發行的國際債券，發行總額為 60 億美元，為目前台灣國際債券市場發行金額最大之案件，而且也是專業板國際債券第一檔國家主權債券，其債券發行條件：票面利率為固定利率 5.103%，發行期間為 30 年，債券承銷商為渣打國際商業銀行及德意志銀行台北分行。

渣打國際商業銀行總經理林遠棟表示，從 2018 年開春至今，渣打銀行在櫃買中心專業板國際債券已累積為阿布達比、卡達、阿拉伯聯合大公國和南韓等地區的法人機構發行 7 檔國際債券，穩坐承銷量排行榜第一名，是台灣國際債券最大的承銷銀行。

渣打銀行自從 2016 年第一次引進中東大型金融機構來台發行國際債券後，就成為中東地區法人在台灣發行國際債券最倚賴的機構，三年來渣打銀行已陸續協助中東地區的阿布達比銀行 (First Abu Dhabi Bank)、卡達國家銀行 (Qatar National Bank)和阿聯酋杜拜國民銀行 (Emirates NBD Bank) 成功在台發行國際債券。

渣打銀行在發行國際債券方面的專業，不僅獲得國內外客戶的熱烈迴響，2018 年迄今已獲得包括財資雜誌 (The Asset)、CMD (Collaborative Market Data) 等國際重要專業媒體之肯定；其中，CMD 已連續三年頒給渣打銀行「最佳國際債發行機構 (Best Formosa Dealer)」之殊榮，是客戶心目中最佳國際債券發行機構的首選。CMD 指出，渣打銀行在過去一年已幫卡達、挪威、加拿大和印度等不同國家成功在台灣發行國際債券。